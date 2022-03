Koniec testów i kwarantanny dla osób podróżujących do Irlandii. Zielona Wyspa wycofała wszystkie restrykcje wjazdowe

Irlandia dołącza do państw traktujących covid jak grypę.

Fot. Getty

Irlandia stała się kolejnym europejskim krajem, który ogłosił koniec epidemii. Zniesiono wszelkie ograniczenia dla podróżnych zagranicznych – zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych.

Coraz więcej krajów Europy ogłasza koniec okresu epidemicznego i przejście w okres endemiczny. Przypomnijmy, że epidemia (w skali międzynarodowej nazywana pandemią) charakteryzuje się gwałtownym i słabo lub wcale kontrolowanym rozprzestrzenianiem się niebezpiecznego dla zdrowia wirusa. Endemia z kolei charakteryzuje się stałą, ale umiarkowaną transmisją wirusa oraz wysoką kontrolą nad jego rozprzestrzenianiem się.

Koniec restrykcji dla podróżnych zagranicznych w Irlandii

Obserwowana w coraz to nowych krajach zmiana podejścia do koronawirusa i związane z tym stopniowe wycofywanie pozostałych restrykcji, ma związek z wysokim poziomem wyszeczepienia społeczeństw w wielu krajach Europy, a także ze spadkiem liczby hospitalizacji i zgonów wśród osób zakażonych.

O zmianie podejścia i traktowaniu covid-19 jak zwykłej grypy poinformowały już takie państwa, jak Wielka Brytania, Norwegia czy Dania. Podobną ścieżkę planują niebawem obrać Włochy i Hiszpania. Również Republika Irlandii postanowiła dołączyć do tego grona.

Od niedzieli 6 marca 2022 w Irlandii nie obowiązują już żadne restrykcje dla podróżnych zagranicznych. To dobra wiadomość dla wielu Polaków, którzy mieszkają i pracują na Zielonej Wyspie lub mają tam rodzinę. Obecnie podróżni zagraniczni przybywający do Irlandii nie muszą już przedstawiać żadnych formularzy i zaświadczeń wymaganych w czasie pandemii, nie muszą wykonywać testów w związku z podróżą ani przechodzić kwarantanny wjazdowej – dotyczy to zarówno zaszczepionych jak i niezaszczepionych. Na stronie gov.pl widnieje komunikat:

„Od 6 marca 2022 r. podróżujący do Irlandii nie muszą po przyjeździe przedstawiać dowodu zaszczepienia lub dowodu ozdrowienia lub negatywnego wyniku testu na COVID-19. Nie ma żadnych wymagań dotyczących wykonywania testu na COVID-19 po przyjeździe ani kwarantanny dla podróżnych do Irlandii”.