Koniec telefonii stacjonarnej w UK - "tradycyjne" telefony przejdą do historii w 2025 roku

Fot:Pxhere

Tradycyjna telefonia stacjonarna przejdzie w Wielkiej Brytanii do historii już za cztery lata. Od 2025 wszelkie połączenia telefoniczne na Wyspie będą całkowicie cyfrowe i będą wymagały... połączenia z internetem.

Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, aby połączyć się z (wówczas raczkującym!) internetem potrzebna była "zwykła" linia telefoniczna, czy jak to określa się w UK - "landline telephone". Historia lubi przekorę i już wkrótce, aby zadzwonić z "normalnego" telefonu konieczne będzie... połączenie z siecią. Rok 2025 będzie w Wielkiej Brytanii końcem "zwykłej" telefonii stacjonarnej. Wszystkie firmy i gospodarstwa domowe, które nadal będą chciały utrzymać linię telefoniczną będą miały taką możliwość, ale konieczne będzie stałe połączenie z internetem.

Koniec telefonii stacjonarnej w UK nastąpi w 2025

Według danych dostarczonych przez Ofcom, organ państwowy kontrolujący i nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji, liczba gospodarstw domowych na Wyspach nadal pozbawionych łącza internetowego sięga 1,5 miliona. W związku z planowanymi zmianami ich mieszkańcy będą musieli polegać na telefonii komórkowej lub podjąć decyzję o podłączenie się do sieci.

Jak zwracają uwagę brytyjskie media mamy do czynienia z podobnym przełomem, co w przypadku "przejścia" z telewizji naziemnej na telewizję cyfrową w 2012 roku, gdy nadajniki analogowe zaprzestały swojej transmisji i "tradycyjnie" anteny montowane np. na dachach przestały odbierać jakiekolwiek sygnały. Wówczas jednak decyzja została podjęta nie przez rząd, ale przez same firmy telekomunikacyjne, jak to ma miejsce teraz.

Czy ze "zwykłego" telefonu domowego będzie można korzystać po tej dacie?

Jak podaje "Metro" planowane zmiany oznaczają ​​również, że inne systemy korzystające z sieci telefonicznej będą wymagały modernizacji. Systemy alarmowe, terminale płatnicze i oczywiście kultowe czerwone budki telefoniczne będą musiały zostać uruchomione w trybie online.