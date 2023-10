Życie w UK Koniec programu pomocy Ukraińcom. Tysiące osób może stracić dach nad głową

Program pomocy Ukraińcom (Homes for Ukraine), którzy uciekli przed wojną do Wielkiej Brytanii, ma się zakończyć w marcu przyszłego roku. Jeśli rząd zakończy jego finansowanie, tysiącom osób będzie groziła bezdomność.

Finansowanie i sponsoring dla ponad 130 000 osób, którym udzielono wsparcia w ramach programu pomocy Ukraińcom „Homes for Ukraine”, zakończy się w marcu przyszłego roku. Jak jednak wynika z dochodzenia w sprawie programu przeprowadzonego przez National Audit Office (NAO), wielu Ukraińcom grozi utrata domów po wyczerpaniu się środków dla nich przeznaczonych.

Koniec programu pomocy Ukraińcom

W raporcie czytamy: „Przez wygaśnięcie kolejnych umów dotyczących sponsoringu ryzyko bezdomności prawdopodobnie wzrośnie”. Jak pisze „The Guardian” – od czasu uruchomienia programu pomocowego wiosną 2022 roku, prawie 74 000 gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii złożyło wnioski o przyjęcie ukraińskich rodzin w ramach programu o wartości 2,1 miliarda funtów.

Osoby, które przyjęły ukraińskich uchodźców otrzymywały środki w wysokości 350 funtów miesięcznie w pierwszym roku. I 500 funtów miesięcznie w drugim roku. Ale środki finansowe na ten cel powoli się kończą, na rok przed końcem trzyletnich wiz przyznawanych Ukraińcom w ramach programu.

Co dalej?

W raporcie NAO napisano: „Jeśli sponsorzy nie zechcą gościć Ukraińców bez wsparcia finansowego ze strony państwa, Ukraińcy objęci programem będą potrzebować innych rozwiązań mieszkaniowych”.

W ubiegłym roku councilom zajmującym się kwestią bezdomności wśród Ukraińców przekazano 650 milionów funtów. Jednak councile muszą wydać te pieniądze przed końcem marca 2024 roku – podało NAO.

NAO stwierdziło także, że cele programu zapobiegania bezdomności wśród Ukraińców zostały dotychczas osiągnięte. Apeluje jednak do ministrów o zapewnienie większej pewności co do przyszłego finansowania, aby uniknąć trudnej sytuacji uchodźców z Ukrainy.

