Koniec lockdownu w Szkocji. Jakie ograniczenia zniesiono całkowicie, a jakie będą obowiązywać nadal?

Fot. Getty

W poniedziałek 9 sierpnia Szkocja zniosła niemal wszystkie restrykcje. Niektóre ograniczenia pozostaną jednak obowiązujące.

Zniesienie większości ograniczeń premier Szkocji Nicola Sturgeon potwierdziła już w ubiegły tygodniu, mówiąc, że Szkocja wychodzi poza poziom zero, co w praktyce oznacza niemal całkowity koniec lockdownu. Co konkretnie zmieniło się w Szkocji 9 sierpnia 2021?

Koniec lockdownu w Szkocji. Co się zmieniło 9 sierpnia?

DYSTANS SPOŁECZENY

9 sierpnia Szkocja zniosła zasady dystansu społecznego. 1-metrowy dystans będzie jednak obowiązywał nauczycieli w szkołach średnich - co najmniej przez pierwsze sześć tygodni nauki.

Wraz z dystansem społecznym zniesiono także limity, dotyczące liczby osób mogących uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

MASECZKI

Maseczki mają na razie pozostać obowiązkowe w publicznych przestrzeniach zamkniętych, czyli między innymi w środkach transportu publicznego, ale także w sklepach i supermarketach, a także w szkołach średnich. Brytyjskie media spekulują, że maseczki w przestrzeniach zamkniętych mogą pozostać obowiązkowe aż do końca zimy. Decyzja w tej sprawie jednak nie zapadła.

ZASADY PODRÓŻY

Podróże w obrębie Szkocji oraz Wielkiej Brytanii są dozwolone bez żadnych ograniczeń. Restrykcje wciąż jednak obowiązują w przypadku podróży zagranicznych. W Szkocji, podobnie jak w innych częściach UK, nadal obowiązuje system sygnalizacji świetlnej z listami green, amber oraz red.

Polska aktualnie nadal znajduje się na amber list w Szkocji. Oznacza to, że podróżni muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie domowej po przyjeździe z Polski do Szkocji, muszą także wykonać łącznie trzy testy - jeden przed podróżą (może być antygenowy) oraz dwa testy PCR już w Szkocji (2. i 8. dnia po przyjeździe). Z kwarantanny oraz z testu PCR 8. dnia zwolnione są osoby w pełni zaszczepione (w UK, UE, Szwajcarii lub USA) oraz niepełnoletnie. Dzieci poniżej 11. roku życia nie muszą w ogóle wykonywać testów. Każdy podróżny - bez względu na szczepienie czy zwolnienie z kwarantanny - musi też wypełnić Passenger Locator Form przed podróżą.

ZASADY SAMOIZOLACJI

Od 9 sierpnia osoby w pełni zaszczepione nie będą musiały poddawać się samoizolacji po kontakcie z osobą zakażoną (posiadającą pozytywny wynik testu). Osoby, które nie są w pełni zaszczepione będą nada musiały poddawać się samoizolacji po kontakcie z osobą chorą na covid-19.

PUBY I KLUBY NOCNE

Wszelkie przedsiębiorstwa w Szkocji - w tym kluby nocne - będą mogły swobodnie prowadzić swoją działalność. Warto podkreślić, że kluby nocne w Szkocji były zamknięte przez około 17 miesięcy.

Lokale takie jak puby czy restauracje będą mogły przyjmować gości jedynie do północy. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z branży hotelarskiej i gastronomicznej będą nadal miały obowiązek gromadzenia danych kontaktowych gości.