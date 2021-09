Koniec dystansu społecznego w Irlandii Północnej! Od 30 września reguła 1 metra przestanie obowiązywać w sklepach, kinach, teatrach

Fot. Getty

Ta informacja usatysfakcjonuje większość mieszkańców Irlandii Północnej, którzy wciąż muszą obowiązkowo utrzymywać dystans społeczny w sklepach, kinach czy teatrach. Od 30 września reguła 1 metra przestanie obowiązywać, choć nadal będzie zalecana.

Północnoirlandzka egzekutywa zdecydowała w dniu wczorajszym, że od czwartku 30 września, od godziny 18, przestanie obowiązywać dystans społeczny i reguła 1 metra. Obowiązek ten musiał być dotychczas przestrzegany m.in. w sklepach i różnych pomieszczeniach zamkniętych, takich jak kina, teatry czy sale koncertowe. Jednak podczas poniedziałkowych obrad w pałacu Stormont ministrowie doszli do wniosku, że utrzymywanie obowiązkowego dystansu społecznego nie powinno już być obowiązkowe w momencie, gdy większość dorosłej populacji kraju jest zaszczepiona. „Po konstruktywnym spotkaniu Egzekutywy, został poczyniony postęp w celu usunięcia wymagań dotyczących dystansu społecznego wewnątrz budynków, w obrębie zamkniętych atrakcji turystycznych i w obiektach handlowych. [Rząd] zapewni wskazówki dotyczące środków, które można podjąć w celu ograniczenia ryzyka [rozprzestrzeniania się wirusa]” - napisał na Twitterze Pierwszy Minister Paul Givan. 4

W specjalnym oświadczeniu ministrowie Irlandii Północnej wyraźnie zaznaczyli, że głównym celem zniesienia dystansu społecznego w sklepach i zamkniętych miejscach rozrywki jest umożliwienie dotkniętemu przez pandemię biznesowi w miarę normalnego funkcjonowania. „Program furlough kończy się za kilka dni, a my jesteśmy świadomi obciążenia finansowego, z jakim borykają się firmy, które nie mogą działać na pełnych obrotach ze względu na obecne ograniczenia dystansu społecznego. [Jesteśmy świadomi] realnych obaw osób, których praca jest zagrożona. Rząd przeanalizował dziś obowiązujące przepisy i zgodził się na usunięcie prawnego wymogu zachowania dystansu społecznego w handlu detalicznym i miejscach rozrywki wewnątrz budynków. Prosimy osoby odpowiedzialne za te miejsca i osoby w nich przebywające, aby nadal stosowały wszystkie inne, dostępne środki ochronne, takie jak dezynfekcja rąk, dobra wentylacja i systemy jednokierunkowe tam, gdzie to możliwe. Wymogiem prawnym pozostanie także w tych miejscach zasłanianie twarzy” - czytamy w oświadczeniu. 4

Progress made after a constructive meeting of the Executive to remove social distancing requirements for indoor seated venues, indoor visitor attractions and retail settings. Guidance will be provided for measures that can be taken to mitigate risk. Takes affect at 6pm-30th Sept.