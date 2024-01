Życie w UK Kończy się sprowadzanie rodzin do Wielkiej Brytanii. Wchodzą w życie ograniczenia dla studentów

Zaczęły już obowiązywać nowe przepisy uniemożliwiające większości studentów z zagranicy sprowadzanie rodzin do Wielkiej Brytanii. Rishi Sunak wciąż prowadzi batalię ze swoją partią dotyczącą ograniczenia zarówno legalnej jak i nielegalnej imigracji.

Studenci zagraniczni rozpoczynający studia na Wyspach są objęci nowymi zmianami imigracyjnymi. Zgodnie z nimi od stycznia 2024 kończy się sprowadzanie rodzin do Wielkiej Brytanii przez studiujące w UK osoby.

Sprowadzanie rodzin do Wielkiej Brytanii

Do tej pory studenci zagraniczni na Wyspach mieli prawo ściągać do UK swoje rodziny pozostające na ich utrzymaniu. Od 2024 sprowadzanie rodzin do Wielkiej Brytanii przez zagranicznych studentów jest niemożliwe.

Przeczytaj też:

Zmiany w podróżowaniu z Wielkiej Brytanii do krajów UE wchodzące w życie w 2024 Breaking News

Wyjątkiem są jedynie ci studenci, którzy biorą udział w podyplomowych kursach badawczych lub kursach objętych stypendiami finansowanymi przez rząd.

Zmiany dotyczące studentów zagranicznych po raz pierwszy ogłoszono w maju ubiegłego roku. Są one częścią rządowego programu „zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z sytemu wizowego”.

Minister spraw wewnętrznych, James Cleverly powiedział, że rząd „określił trudny plan szybkiego zmniejszenia liczby imigrantów, kontroli granic i uniemożliwienia ludziom manipulowania systemem imigracyjnym”.

– Dzisiaj większa część tego planu wchodzi w życie, kładąc kres nieuzasadnionej praktyce studentów zagranicznych przywożących do Wielkiej Brytanii członków swoich rodzin. Spowoduje to gwałtowny spadek migracji o dziesiątki tysięcy. I przyczyni się do realizacji naszej ogólnej strategii mającej na celu uniemożliwienie wjazdu 300 000 osobom do Wielkiej Brytanii – dodał minister.

System wizowy i ograniczenie imigracji

Rząd uważa, że dzięki nowym zmianom każdego roku do Wielkiej Brytanii będzie przyjeżdżać o około 140 000 imigrantów mniej. Przypomnijmy, że w roku 2022 wydano aż 486 000 wiz studenckich, w porównaniu z 269 000 wizami w roku 2019.

Natomiast w ubiegłym roku liczba wiz, które wydano osobom będącym na utrzymaniu imigrantów mieszkających legalnie w UK wyniosła 136 000. Jest to ośmiokrotny wzrost w porównaniu z 2019 rokiem.

Przeczytaj też:

Drastyczne zmiany dla imigrantów. Wzrost wymaganego progu zarobków i zwiększenie opłaty na służbę zdrowia Breaking News

Nielegalni imigranci

Mimo dużych wyzwań związanych z legalną imigracją, brytyjski rząd odnotował większe sukcesy w walce z nielegalną imigracją. Patrząc na statystyki – liczba imigrantów przekraczających kanał La Manche na małych łodziach spadła rok do roku po raz pierwszy od rozpoczęcia rejestracji tych danych.

Roczna suma nielegalnych imigrantów przekraczających kanał La Manche w 2023 wyniosła 29 437. Czyli o 36 proc. mniej niż rekordowa liczba 45 774 w całym 2022 roku. Suma jest jednak nadal wyższa niż ta z 2021 roku. Kiedy to na łodziach przybyło do UK 28 526 nielegalnych imigrantów.