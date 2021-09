Koncert Andrzeja Piasecznego w Londynie już w październiku. Wygraj wejściówki - weź udział w konkursie!

artykuł sponsorowany

Mamy wspaniałą wiadomość dla fanów Andrzeja Piasecznego. Legendarny polski wokalista będzie w Londynie. W klubie Shepherd’s Bush Empire da koncert 3 października, na który bilety są już w sprzedaży. Specjalnie dla naszych czytelników mamy dwie podwójne wejściówki - wystarczy wziąć udział w konkursie.

Z okazji promocji swojego urodzinowego albumu „50/50” Andrzej Piaseczny zaśpiewa w Londynie. Nie tylko dla fanów jego muzyki, ale także tych, którzy go słabiej znają, będzie to niezwykła okazja do usłyszenia legendarnego polskiego wokalisty.

Koncert Andrzeja Piasecznego w Londynie

Andrzeja Piasecznego nie trzeba żadnemu Polakowi przedstawiać, jednak jego koncert w Londynie jest dobrą okazją do zapoznania z twórczością tego legendarnego polskiego wokalisty brytyjskich znajomych. Bardziej znany nam jako Piasek dzięki udanej karierze solowej reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2001 roku, a także przez kilka lat był panelistą w telewizyjnym „The Voice of Poland”. Na dużej scenie występuje od wczesnych lat 90. Dokładnie w 1992 roku zwyciężył w Ogólnopolskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu, a przez to zakwalifikował się do udziału w koncercie „Debiutów” na 29. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Od tego momentu było już o Pasku głośno. Jego kariera muzyczna rozwija się nieprzerwanie do dzisiaj. Niedawno wydał swój przełomowy urodzinowy album 50/50, w ramach którego do współpracy zaprosił swoich przyjaciół z branży. Na płycie oprócz Piaska możemy usłyszeć Michała „Foxa” Króla, Kayah, Kubę Badacha, Adama Sztabę, Mrozu, Majkę Jeżowską, Jareckiego, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Organka, Paulinę Przybysz.

Jak już wspomnieliśmy, specjalnie dla naszych czytelników mamy dwie podwójne wejściówki na koncert Piaska w Londynie. Aby je zdobyć, wystarczy wziąć udział w konkursie pod tym linkiem: polishexpress.co.uk/konkurs-andrzej-piaseczny