Koncerny energetyczne liczą krociowe zyski, a rodziny w UK szykują się na podwyżki rachunków za energię

Gdy zwyczajne brytyjskie rodziny zmagają się z rosnącymi rachunkami za prąd i ogrzewanie, wielkie koncerny energetyczne notują iście rekordowe zyski.

Centrica, spółka macierzysta British Gas Services Ltd., odnotowała wzrost zysków operacyjnych do poziomu 1,34 miliarda funtów, podczas gdy zyski Royal Dutch Shell wyniosły rekordowe 9,5 miliarda funtów. Trudno nie wiązać tych monstrualnych zysków z rosnącymi rachunkami zwykłych gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror", w pierwszych sześciu miesiącach roku Centrica odnotowała wzrost zysków operacyjnych z 262 milionów funtów do... 1,34 miliarda funtów za pierwsze pół roku 2022. Jest on doprawdy gigantyczny.

Ceny gazu z powodu wojny na Ukrainie rosną, więc zyski, tych, którzy nim handlują również. Ot, prawa rynku...

Ceny gazu z powodu wojny na Ukrainie rosną

British Gas Services Ltd. odnotował skorygowany zysk operacyjny w wysokości 98 milionów funtów, co stanowi spadek o 43% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Stał się tak tylko dlatego, że gigant energetyczny przejął ponad 200 000 klientów po fali upadków dziesiątków providerów energetycznych w UK. Firma stwierdziła, że będzie kupować i sprzedawać jeszcze więcej surowca, aby sprostać popytowi.

Tymczasem rywal British Gas, koncern Shell odnotował w drugim kwartale roku zysk na rekordowym poziomie 9,5 miliarda funtów. Koncern petrochemiczny, zajmujący się głównie wydobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej oraz ich przesyłem, przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą pobił w ten sposób swój poprzedni rekord w wysokości 7,5 miliarda funtów.

Wraz z nimi w górę idą zyski koncernów energetycznych

Przypomnijmy, już wkrótce czekają nas podwyżki cen energii. I wszystko wskazuje na to, że będą wysokie i bolesne. Według prognoz firmy konsultingowej BFY, doradzającej w zakresie zarządzania energią, w październiku 2022 roku limit cenowy na energię (tzw.: "price cap") zostanie ustalony przez Ofgem na poziomie 3420 funtów rocznie (przeciętny rachunek za dual-fuel tariff). Z kolei w styczniu 2023 roku ma sięgnąć aż 3850 funtów w skali roku.

Z kolei wedłgu Cornwall Insight aż tak źle nie będzie. W październiku "price cap" ma sięgnąć 2879 funtów, a w styczniu - 2907. Dla porównania dodajmy, że jeszcze rok temu, w lipcu 2021 limit cenowy wynosił zaledwie 1138 funtów rocznie. Więcej na temat pisaliśmy w osobnym artykule: "Ile będziemy płacić za prąd i ogrzewanie jesienią i zimą?"

