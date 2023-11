Styl życia Komu należy się świadczenie Christmas Bonus przyznawane na początku grudnia?

Jeszcze przed świętami DWP wypłaci jednorazowe świadczenie, które będzie należeć się tysiącom Brytyjczyków. Sprawdź, czy możesz otrzymać dodatkowe pieniądze w ramach Christmas Bonus.

Christmas Bonus (Premia Świąteczna) to jednorazowa, wolna od podatku płatność w ramach rządowych świadczeń w wysokości 10 GBP. Dokonywana jest ona przed Świętami Bożego Narodzenia i wypłacana osobom, które otrzymają określone świadczenia w tygodniu kwalifikacyjnym. Zwykle jest to pierwszy pełny tydzień grudnia danego roku.

Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych, o świadczenie z tego tytułu nie trzeba się ubiegać i nie trzeba składać żadnej osobnej aplikacji.

Przeczytaj też:

UFO nad lotniskiem Stansted. Pilot Ryanaira zauważył „czarny obiekt” około 20 m od samolotu Breaking News

Kto kwalifikuje się do Christmas Bonus?

Aby otrzymać Christmas Bonus, musisz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii lub na Wyspach Normandzkich, Wyspie Man lub Gibraltarze w tygodniu kwalifikacyjnym. Jeśli mieszkasz lub przeprowadzasz się do kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii, to więcej o świadczeniach dla obywateli Wielkiej Brytanii przebywających w UE, EOG i Szwajcarii przeczytasz pod tym linkiem: Benefits and pensions for UK nationals in the EU, EEA or Switzerland.

Jakie wymogi trzeba spełniać, aby otrzymać to świątecznie świadczenie? Konieczne jest otrzymywanie przynajmniej jednego z poniższych świadczeń:

Adult Disability Payment

Armed Forces Independence Payment

Attendance Allowance

Carer’s Allowance

Child Disability Payment

Constant Attendance Allowance (wypłacane w ramach programów świadczeń z tytułu urazów zawodowych lub rent wojennych)

Employment and Support Allowance oparty na składkach (po rozpoczęciu głównej fazy świadczenia po pierwszych 13 tygodniach składania wniosku)

Disability Living Allowance

Incapacity Benefit (według stawki długoterminowej)

Industrial Death Benefit (dla wdów lub wdowców)

Mobility Supplement

Pension Credit

Personal Independence Payment (PIP)

State Pension (włączając Graduated Retirement Benefit)

Severe Disablement Allowance

Unemployability Supplement or Allowance (wypłacany w ramach programów świadczeń z tytułu wypadków przy pracy lub rent wojennych)

War Disablement Pension po przekroczeniu wieku uprawniającego do State Pension

War Widow’s Pension

Widowed Mother’s Allowance

Widowed Parent’s Allowance

Widow’s Pension

Przeczytaj też:

UFO nad lotniskiem Stansted. Pilot Ryanaira zauważył „czarny obiekt” około 20 m od samolotu Breaking News

Kwota może nieduża, ale zawsze się przyda!

Jeśli pozostajesz w małżeństwie, w związku partnerskim lub jeśli mieszkasz ze swoim partnerem, lub partnerem w jednym gospodarstwie domowym i oboje otrzymujecie co najmniej jedno z powyższych świadczeń, wówczas oboje otrzymacie świadczenie w ramach Christmas Bonus.

Jeśli tylko jedna osoba z danego małżeństwa, związku partnerskiego lub wspólnego gospodarstwa domowego otrzymuje dane świadczenie, lub świadczenia, to jej partner również może się kwalifikować. W jaki sposób? Po więcej odsyłamy na oficjalne strony rządowe: https://www.gov.uk/christmas-bonus/further-information.