Komu może przysługiwać 8900 funtów z emerytury rodziców?

Rodziny zmarłych emerytów uprawnione są do otrzymania należności w ramach niedopłaty do emerytur

Ministerstwo Pracy i Emerytur uruchomiło stronę, na której można sprawdzić, czy nasz zmarły krewny uprawniony był do otrzymania wyrównania.

Najbliżsi członkowie rodziny zmarłych emerytów, którzy nie otrzymali wyrównania w związku z niedopłatą do emerytury, mogą starać się o należność.

Wielu emerytów w Wielkiej Brytanii zmarło bez otrzymania należności z tytułu niedopłaty do emerytury. Nowa strona internetowa Ministerstwa Pracy i Emerytur ma na celu poinformowanie ich rodzin, jakich kwot mogą domagać się w ramach uregulowania należności.

Z szacunków wynika, że ponad 40 000 rodzin jest w kolejce do otrzymania średnio 8900 funtów w ramach niedopłaty do emerytur państwowych zmarłych członków rodziny. Około 237 000 osób otrzymało zaniżoną emeryturę państwową o prawie 1,5 miliarda funtów z powodu błędu w Ministerstwie Pracy i Emerytur (DWP). Ostateczna liczba może być jeszcze wyższa.

Pieniądze dla emerytów i ich rodzin

Ministerstwo zaczęło spłacać wszelkie niedopłaty z wyżej opisanego powodu i w ten sposób wielu emerytów otrzymuje teraz dodatkowe pieniądze. Niestety, jak się okazało, wielu emerytów uprawnionych do tych pieniędzy, zmarło zanim je otrzymali.

DWP uruchomiło stronę internetową, która umożliwia najbliższym krewnym sprawdzenie, czy członkowie ich rodzin otrzymywali zaniżoną emeryturę państwową. Jeśli tak było, mogą być oni uprawnieni do tych pieniędzy, przy czym średnia kwota wypłaty to 8900 funtów na osobę, ale są też tacy, którzy mogą otrzymać ponad 40 000 funtów.

Ministerstwo ostrzega jednak, że tylko 6 na 10 emerytów, którzy mieli zaniżone emerytury, będzie można zidentyfikować za pośrednictwem ich usługi. Rzecznik DWP powiedział:

- Piszemy do osób, o których wiemy, że może ich to dotyczyć, aby poinformować, jak to zostanie naprawione. Ale niektórzy ludzie nie otrzymają od nas listu. Dzieje się tak, ponieważ nie posiadamy informacji o każdej osobie, której należą się pieniądze.

Jak starać się o pieniądze?

Członkowie najbliższej rodziny osoby, która pobierała zaniżoną State Pension i – gdyby żyła – byłaby uprawniona do wyrównania, mogą ubiegać się o pieniądze w następujący sposób.

Muszą podać następujące informacje o zmarłej osobie:

- jej pełne imię i nazwisko

- datę jej urodzenia

- datę jej śmierci

- ostatni adres, pod którym mieszkała, włączając kod pocztowy

- pełne imię i nazwisko jej męża, żony lub partnera/-ki, jeśli byli żonaci, zamężni lub mieli partnera/partnerkę.

Ministerstwo podało także, że, jeśli posiadamy również numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) tej osoby, pomoże im to szybciej rozpatrzyć wniosek.

