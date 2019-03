Komisja Europejska ostrzega: "Sterowany brak umowy" nie wchodzi w grę, a twardy Brexit coraz bardziej prawdopodobny

Po piątkowym głosowaniu w Izbie Gmin, Komisja Europejska opublikowała oświadczenie, w którym ostrzega, że Brexit bez umowy jest teraz bardziej prawdopodobny niż wcześniej. KE podkreśliła także, że nie widzi możliwości wprowadzenia w życie tzw. "sterowanego braku umowy" - rozwiązania proponowanego przez zwolenników twardego Brexitu.

- "Komisja ubolewa nad negatywnym wynikiem głosowania w Izbie Gmin [w piątek]. Zgodnie z decyzją Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 22 marca okres przewidziany w art. 50 ust. 3 zostaje przedłużony do 12 kwietnia. To Wielka Brytania będzie wskazywać drogę przed tą datą, do rozpatrzenia przez Radę Europejską" - czytamy w oświadczeniu Komisji Europejskiej.

Unia Europejska daje Wielkiej Brytanii 11 dni na opracowanie nowego planu Brexitu

- "Scenariusz [wyjścia UK z UE] 'bez umowy' dnia 12 kwietnia jest obecnie prawdopodobnym scenariuszem. UE przygotowuje się do tego już od grudnia 2017 roku i jest teraz w pełni przygotowana na scenariusz 'bez umowy', [który miałby zrealizować się] o północy 12 kwietnia. UE pozostanie zjednoczona. Korzyści wynikające z umowy, w tym okres przejściowy, w żadnym wypadku nie zostaną zrealizowane w scenariuszu 'bez umowy'. Mini-umowy sektorowe nie wchodzą w grę" - napisano w oświadczeniu.

Opuszczamy Wielką Brytanię, bo uciekamy od wrogości brexitowców”

Ostatnie dwa zdania z powyższego cytatu odnoszą się do rozwiązania często podnoszonego przez zwolenników twardego Brexitu. Zgodnie z ich pomysłem, w przypadku braku umowy Wielka Brytania i Unia Europejska wynegocjowałyby szereg mini-umów w celu złagodzenia konsekwencji twardego Brexitu. Rozwiązanie to jest czasem określane jako "sterowany <no deal>" (lub: "sterowany brak umowy", "sterowany twardy Brexit").

Jak donosi "The Independent", niektórzy unijni przywódcy sugerują, że UE wyraziłaby zgodę na znaczne opóźnienie Brexitu, jeśli uzasadnieniem tego opóźnienia byłoby drugie referendum.