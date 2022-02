Komisarz Met Police Cressida Dick składa rezygnację po publikacji raportu IOPC [wideo]

Komisarz Met Police składa rezygnację - decyzja Cressidy Dick jest efektem publikacji raportu przygotowanego przez IOPC. Wynika z niego, że w londyńskiej policji na porządku dziennym jest tolerowanie seksistowskich zachowań, mizoginia i dyskryminacja.

Przypomnijmy, ów raport przygotowany przez Independent Office for Police Conduct był podsumowaniem dochodzenia, które rozpoczęło się w marcu 2018 roku. Obejmowało ono dziewięć śledztw dotyczących funkcjonariuszy pełniących służbę w Metropolitam Police. Powodem podjęcia tych działań była sprawa policjanta, który miał uprawiać seks z bezbronną kobietą na jednym ze stołecznych posterunków policji. Zaznaczmy, zarzut ten nigdy nie został udowodniony. Niemniej, w wyniku dochodzenia dwóch funkcjonariuszy zostało zwolnionych z powodu rażących wykroczenia i w przyszłości nie będzie mogło pracować w służbach, dwóch kolejnych zrezygnowało z własnej woli, a kilku innym grozi postępowanie dyscyplinarne. Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że mamy do czynienia z problemem o charakterze systemowym. "Uważamy, że te incydenty nie są odosobnione ani po prostu zachowaniem kilku „złych jabłek”" - czytamy w raporcie opublikowanym przez IOPC. Mizoginia, dyskryminacja, zastraszanie i molestowanie seksualne są na porządku dziennym w Met Police.

Cressida Dick nie będzie dłużej kierować londyńską policją

Władze stołecznej policji opublikowały odpowiednie przeprosiny oraz zapowiedziały walkę z patologicznym zachowaniem swoich funkcjonariuszy. Dodajmy jeszcze, że Met Police znajdowało się pod ostrzałem krytyki w związku z głośną sprawą śmierci Sary Everard. Na dosłownie kilka godzin przed ogłoszeniem swojej rezygnacji komisarz Dick na łamach BBC London zapewniała, że "absolutnie nie ma zamiaru" odchodzić ze swojego stanowiska.

Ostatecznie, komisarz Dick zdecydowała się złożyć swoją rezygnację. W swoim oświadczeniu o rezygnacji zaznaczał, że nie pozostawiono jej wyboru po tym, jak Sadiq Khan dał jej jasno do zrozumienia, że ​​nie ma zaufania do jej przywództwa. Jej następcę wyznaczy minister spraw wewnętrznych w porozumieniu z burmistrzem Londynu. Wśród kandydatów są Matt Jukes i Neil Basu, którzy są asystentami szefowej Met.

Komisarz Metropolitan Police pogrążyły sprawa śmierci Sary Everard oraz raport IOPC

Burmistrz Khan zaznaczył, iż "nie był zadowolony" z reakcji Cressidy Dick na skalę zmian wymaganych do "wykorzenienia" rasizmu, seksizmu, homofobii, zastraszania i mizoginii w Met Police.

Cressida Dick jest starszym brytyjskim funkcjonariuszem policji, która od 2017 roku pełnił funkcję komisarza Policji Metropolitalnej w Londynie. Jest zarówno pierwszą kobietą, jak i pierwszym otwarcie homoseksualnym funkcjonariuszem, która kierowała Metropolitan Police. Dick dołączyła do Met w 1983 roku. Od 1995 do 2000 roku była wysokiej rangi funkcjonariuszem Thames Valley Police, a do londyńskiej policji wróciła w 2001 roku. Krótko pełniła funkcję zastępcy komisarza pod koniec 2011 i 2012. Nadzorowała działania policji w czasie Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012.