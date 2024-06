Styl życia Komfortowe i stylowe zestawy do biura latem. Jak się ubrać na upały?

artykuł sponsorowany

Chociaż zima wymaga od nas mnóstwa warstw odzieży i przygotowania na każde warunki atmosferyczne, lato nie jest wcale mniej wymagające. Najtrudniejszy jest czas upałów i wysokich temperatur, zwłaszcza kiedy nie urlopujemy, a musimy pracować. Podpowiadamy, jak się ubrać do pracy w biurze, by było przewiewnie i modnie.

Kolory w letnich stylizacjach do biura

W tegorocznych trendach na letnie stylizacje króluje biel i czerń, chociaż kolorem roku został wybrany brzoskwiniowy. Tutaj pierwszeństwo przejął ciekawy odcień żółtego, tak zwany masełkowy. Nieco rozbielony, w delikatnym, romantycznym duchu kojarzy się z modą lat 60. Od kilku sezonów kobiety noszą także czerwień, która również mocno trzyma się w trendach. Nic dziwnego! To twarzowy i energiczny kolor, który sprawdza się zarówno na odzieży, jak i na dodatkach.

Z kolei dla chłodnych typów urody nie mogło zabraknąć również delikatnych odcieni niebieskiego oraz klasycznego granatowego. Taka kolorystyka to świetna baza dla złotej lub srebrnej biżuterii, która będzie prezentować się stylowo opaloną skórą. Warto wybrać minimalistyczne kolczyki lub łańcuszki i chokery, które można znaleźć na przykład tutaj: https://lilou.pl/pl/sklep/bizuteria/naszyjniki/lancuszki-i-lancuchy.html.

Minimalistyczna garderoba do pracy

Sława połączenia czerni i bieli to prawdziwa gratka dla osób, które na co dzień preferują styl elegancki i minimalistyczny. Dzięki temu z powodzeniem można skompletować spójną garderobę do pracy, a już w szczególności, kiedy obowiązuje ścisły dress code. Do prostych garniturów, można dobrać białe bluzki i T-shirty. Warto zwrócić uwagę na mikrotrend teniscore, który przypomniał o wygodnych i stylowych koszulkach polo. W tym sezonie świetnie wyglądają w wersji z kontrastowym kołnierzykiem.

Szerokie spodnie i naturalne materiały na lato

Sezon wiosna-lato 2024 to także ponowne królowanie rozszerzanych spodni. Dlatego cygaretki i spodnie slimowane odłóż na dno szafy i postaw na luźne spodnie palazzo, które również można nosić do pracy. Wystarczy wybrać lejący materiał, na przykład len i wiskozę, by czuć się elegancko i z klasą. Sprawdzi się on równie dobrze w przypadku sukienek. Latem do biura zamiast ołówkowych, dopasowanych wariantów, postaw na modele o kroju litery A.

Lato w biurze wymaga dużej elastyczności w ubiorze. Rano, w drodze do pracy może być jeszcze chłodno, z kolei w biurze zazwyczaj działa klimatyzacja, a po wyjściu z pracy uderza fala upału i gorąca. Na takie okazje najlepiej sprawdzają się naturalne materiały, a najlepiej wełna merino w letniej wersji, która odprowadza wilgoć i zapewnia uczucie komfortu. Warto zaopatrzyć się w klasyczne bluzki lub tank topy z tego materiału, które można nosić w towarzystwie marynarek i krótkich, tweedowych żakietów.

Letnie stylizacje do biura nie muszą być nudne. Chociaż często najlepiej sprawdza się klasyka, warto zadbać, by na ciepłe dni ubrania były lekkie i przewiewne, które dadzą uczucie komfortu i chłodu.