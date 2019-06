Kolorowe i zdrowe smoothie - idealna przekąska na lato! Oto 5 sprawdzonych przepisów

Fot. Facebook

Owocowe i warzywne smoothie to doskonały pomysł na przekąskę lub drugie śniadanie. Odpowiednio przygotowane, są one nie tylko zdrowe, ale też orzeźwiające, ponieważ można pić je schłodzone - dlatego sprawdzą się znakomicie podczas letnich upałów. Inną ich zaletą jest niezwykle kuszący wygląd, któremu trudno się oprzeć... Sprawdź, jak w prosty sposób przyrządzić pyszne, zdrowe i pięknie kolorowe smoothie we własnym domu!

- "Właściwości zdrowotne smoothie są ściśle związane z tym, z jakich składników je zrobimy - możemy użyć do nich składników kalorycznych, takich jak śmietanka czy spore ilości cukru. Możemy jednak przyrządzić je tak, aby były fit, czyli smaczne i zarazem zdrowe" - mówi Tomasz Sagan z restauracji My Fit Food, która dba o zbilansowaną dietę Londyńczyków.

- "By nasze chłodzące koktajle miały pozytywny wpływ na organizm, oprócz wybierania świeżych owoców i warzyw, należy pamiętać o kilku prosty zasadach: zamiast śmietanki czy tłustego mleka - weź mleko chudsze lub jogurt naturalny; zamiast cukru - użyj słodkich owoców, np. bananów lub zdrowszych zamienników cukru, takich jak ksylitol, czyli cukier brzozowy. Pamiętaj też, by nie dodawać przetworzonych warzyw i owoców, ponieważ mają one mniej witamin i minerałów niż świeże, a co gorsze, mogą zawierać różnego rodzaju niekorzystne dla organizmu składniki, jak choćby biały cukier czy polepszacze smaku" - doradza ekspert z My Fit Food.

Poniżej znajdziesz 5 sprawdzonych przepisów na pyszne, zdrowe i kolorowe smoothies na bazie owoców.

Zielone orzeźwiające smoothie

½ szklanki soku pomarańczowego (świeżo wyciskanego!)

½ szklanki jogurtu greckiego (naturalnego)

½ umytego i obranego awokado

2 kiwi bez skórki

garść (lub ciut więcej) szpinaku

Sok i jogurt należy umieścić w blenderze, dodać owoce, wszystko zmiksować i drugie śniadanie gotowe!

Czerwone energetyczne smoothie

¼ szklanki mleka (migdałowego, sojowego - lub jeśli wolisz możesz oczywiście dodać mleko zwykłe)

½ szklanki jogurtu greckiego (naturalnego)

½ szklanki malin

½ szklanki truskawek pokrojonych na mniejsze części (żeby łatwiej się blendowało)

½ szklanki pokrojonego w kostki arbuza

Wszystko należy wrzucić do blendera i porządnie zmiksować. Po takim śniadaniu energia na poranek gwarantowana!

Fioletowa bomba antyoksydacyjna

½ szklanki soku z granatów (można zastąpić sokiem z innych purpurowych lub fioletowych owoców, np. z czarnej porzeczki)

½ szkalnki jogurtu greckiego (naturalnego)

½ szklanki jeżyn

½ szklanki jagód lub borówki amerykańskiej

¼ szklanki wydrylowanych wiśni

Znów wszystko dobrze blendujemy i przekąska zapobiegająca przedwczesnemu starzeniu się organizmu gotowa!

Pomarańczowe źródło witaminy C

¼ szklanki soku pomarańczowego (świeżo wyciskanego)

½ szklanki jogurtu greckiego (może być z dodatkiem wanilii)

1 pomarańcza podzielona na cząstki (aby do smootie dostały się też białe włókna pomarańczy, które mają właściwości antyoksydacyjne)

½ brzoskwini pokrojonej w kostkę

1 marchewka (jeśli wcześniej posiekasz ją lub zetrzesz na tarce, to łatwiej będzie przy blendowaniu)

Zmiksuj wszystko w blenderze i doładuj swój organizm porządną dawką witaminy C!

Żółty zastrzyk dobrego nastroju

½ szklanki soku z ananasa

½ szklanki jogurtu greckiego (naturalnego)

½ szklanki ananasa pokrojonego w kostkę (świeżego - nie z puszki!)

½ szklanki mango pokrojonego w kostkę

1 banan pokrojony w plastry

1 łyżeczka startego imbiru

Wrzuć wszystko do blendera i ciesz się cudownym aromatem oczyszczającego imbiru!

- "Przyrządzając smooties czy koktajle na bazie warzyw i owoców, należy pamiętać, że zarówno ze względu na walory smakowe, jak i zdrowotne najlepiej jest używać tylko świeżo wyciskanych soków. Dobrym rozwiązaniem jest np. zaopatrzenie się w wyciskarkę do soków lub znalezienie sklepu, który takie soki sprzedaje" - podpowiada Tomasz Sagan z My Fit Food.