Kolizja na lotnisku Heathrow! Samoloty w trakcie kołowania zahaczyły się skrzydłami

Fot. Getty

Władze lotniska Heathrow poinformowały, że dwa samoloty zahaczyły się skrzydłami w trakcie kołowania. Na szczęście obyło się bez rannych.

Wczoraj wieczorem doszło do „drobnej kolizji” na lotnisku Heathrow, gdzie dwa samoloty zahaczyły się skrzydłami. Na miejscu od razu pojawiły się służby ratunkowe, ale na szczęście na skutek incydentu nikt nie odniósł obrażeń. - Służby ratunkowe odpowiedziały na incydent z udziałem dwóch samolotów na lotnisku. Nie zgłoszono żadnych obrażeń, ale służby ratunkowe upewniły się, że wszyscy pasażerowie i załoga są bezpieczni i zdrowi – zaznaczyła rzeczniczka lotniska. Początkowo nie było pewne, co dokładnie stało się na płycie lotniska, ale szybko ustalono, że samoloty linii Korean Air i Icelandair zderzyły się skrzydłami.

I'm on Korean Air plane that clipped an Icelandair plane at Heathrow - a passenger on the other side saw the incident told me the wing of our plane damaged the others' tail.



Pic from earlier of the police and fire on the ground credit: Noah Sabbagh pic.twitter.com/2JcJBB09F4