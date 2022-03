Kolejny śmiertelny wypadek rowerzystki w Holborn! Do kolizji doszło 200 metrów od miejsca, w którym śmierć poniosła polska lekarka

Fot. Twitter

Wtorkowy poranek przyniósł w Holborn kolejną tragedię. Pod kołami ciężarówki zginęła młoda, 30-paroletnia kobieta, a do wypadku doszło zaledwie 200 metrów od miejsca, w którym w sierpniu zginęła polska lekarka Marta Krawiec.

Dzielnica Holborn, w centralnym Londynie, położona w południowo-wschodniej części gminy Camden oraz na pograniczu City of London i City of Westminster, zbiera wśród rowerzystów śmiertelne żniwo. We wtorkowy poranek, na jednym z tutejszych skrzyżowań, ponownie zginął rowerzysta. Tym razem była to 30-paroletnia kobieta, która wpadła pod koła ciężarówki, a zderzenie z pojazdem było na tyle silne, że rowerzystka straciła życie na miejscu, Aktywiści na rzecz bezpiecznej jazdy rowerem po Londynie zwracają uwagę na fakt, że to już szósta ofiara źle poprowadzonego ruchu drogowego w tym miejscu w ciągu ostatnich 9 lat i ósma ofiara w ciągu ostatnich 14 lat. Zaledwie kilka miesięcy temu, w sierpniu, na skrzyżowaniu niecałe 200 metrów dalej, po zderzeniu z ciężarówką, zginęła polska lekarka Marta Krawiec.

Miasto nie ma pieniędzy na wprowadzenie stosownych zmian w ruchu drogowym w Holborn?

O tym, że w rejonie Holborn potrzebne są zmiany w ruchu drogowym, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, mówi się już od dawna. Ale specjalny komisarz ds. ruchu pieszego i rowerowego w Londynie Will Norman przyznaje, że zastosowanie długoterminowych rozwiązań dla tego obszaru nie będzie możliwe bez dodatkowego finansowania ze strony Transport for London. A jednostka ta boryka się obecnie z ogromnymi problemami finansowymi na skutek trwającej blisko dwa lata pandemii koronawirusa.

Tragic news today. 8th cycling fatality at Holborn junctions since 2008, just 6 months after LCC protest there following Dr Marta Krawiec's death. Police confirm fatal HGV collision with cyclist 10am.

LCC vigil Friday, 4 March, 6pm. Further details ASAP.https://t.co/tgMjmnqkeopic.twitter.com/LinJEQf6lS — London Cycling Campaign (@London_Cycling) March 1, 2022

Komisarz ds. ruchu pieszego i rowerowego jest bezradny

- Jestem zdruzgotany wiadomością o śmierci człowieka [jadącego] na rowerze w Holborn, który dziś rano zderzył się z samochodem ciężarowym. Uczynienie londyńskich dróg bezpieczniejszymi jest naszym najwyższym priorytetem. TfL obecnie współpracuje z Camden nad poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu położonym dalej na północ w Holborn. Mamy stały plan ulepszeń dla całego obszaru, ale ciągła niepewność dotycząca wsparcia finansowego TfL z powodu covid zmusiła nas do wstrzymania [prac]. Będziemy współpracować z Camden, aby ustalić, jakie krótkoterminowe środki można zastosować po tym okropnym incydencie. Jednak bez planu odpowiednich, długoterminowych inwestycji w transport w Londynie, bardzo trudno jest zaplanować i przeprowadzić poważne remonty na złożonych skrzyżowaniach, takich jak ten – zaznaczył Will Norman w komentarzu do kolejnego, śmiertelnego wypadku w Holborn.