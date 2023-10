Kryzys w UK Kolejny miesiąc spadków cen domów w UK

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii? Ceny domów na Wyspach spadły o 5,3%, jak wynika z danych przekazanych przez towarzystwo budowlane Nationwide. To kolejny z efektów utrzymujących się wysokich stóp procentowych.

We wrześniu 2023 roku odnotowano spadek średniej ceny domu w UK o 5,3%, w skali rocznej. Przekłada się to na spadek wartości pojedynczej nieruchomości o 14 500 funtów w porównanie z wrześniem 2022. Indeks cen domów w UK prowadzony przez Nationwide, największe brytyjskie towarzystwo budowlane, pokazał, że we wrześniu ceny skorygowane sezonowo utrzymały się na stałym poziomie. Dodajmy, iż w sierpniu odnotowano spadek o 0,8%, jak czytamy na łamach „Guardiana”.

Cena przeciętnego domu we wrześniu 2023 wyniosła 257 808 funtów. Dla porównania, w sierpniu kwota ta wyniosła 259 153 funty.

Jak kształtują się ceny domów w UK?

Rynek mieszkaniowy w Wielkiej Brytanii spowolnił w ostatnich miesiącach. To wynik decyzji Banku Anglii, który gwałtownie podniósł stopy procentowe, aby powstrzymać wzrost inflacji. Został on wywołany pandemią koronawirusa oraz inwazją Rosji na Ukrainę, która spowodowała gwałtowny wzrost cen energii.

Jak wyglądały regionalnie zróżnicowane spadki od lipca do września 2023? Największy spadek cen nieruchomości był widoczny w południowo-zachodniej Anglii, gdzie ceny spadły w tym kwartale o 6,3%. W sześciu z 13 regionów odnotowano spadki o ponad 5%. Najmniejszy spadek miał miejsce w Irlandii Północnej – o 1,8%.

Rynek nieruchomości na Wyspach ciągle się ochładza

– Ten stosunkowo stonowany obraz nie jest zaskakujący, biorąc pod uwagę trudniejszą sytuację w zakresie przystępności cenowej mieszkań. Na przykład osoba zarabiająca średni dochód i kupująca typowy dom po raz pierwszy z 20% depozytem wydałaby 38% swojej pensji na własność na miesięczną spłatę kredytu hipotecznego – znacznie powyżej długoterminowej średniej wynoszącej 29% – jak komentuje Robert Gardner, główny ekonomista Nationwide, cytowany przez „Guardiana”.

Zdaniem Gardnera rynek nieruchomości pozostanie „dość spokojny” w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jednak perspektywa powrotu do rekordowo niskich wskaźników z okresu przed pandemią – bezprecedensowego w historii – jest odległa.

