Kolejny huragan zbliża się do UK – gdzie uderzy Ciarán?

Niektóre regiony w Wielkiej Brytanii wciąż odczuwają skutki uderzenia huraganu Babet, gdy do Wysp zbliża się kolejne fala ulewnych opadów i silnych wiatrów. Czego można spodziewać się po huraganie Ciarán?

Zaledwie tydzień po tym, jak Babet przetoczyła się po Wielkiej Brytanii i spowodowała śmierć co najmniej siedmiu osób, Met Office przedstawia kolejne, niewesołe prognozy. Tym razem pogoda na Wyspach znajdzie się na łasce i niełasce huraganu Ciarán. W związku z jego pojawieniem się Met Office wydało żółte ostrzeżenia pogodowe, które będą obowiązywać przez cztery kolejne dni z rzędu. Alerty dotyczą silnego wiatru i ulewnych deszczów, które będą obowiązywać w przyszłym tygodniu, od poniedziałku do czwartku.

Na Wyspy zbliża się kolejny huragan

Ciarán przyniesie wiatr sięgający w porywach do 80 mil na godzinę, który wiał będzie wzdłuż południowego wybrzeża Anglii. Na niektórych obszarach spadnie nawet 60 mm deszczu w tym czasie (średnia dla całego miesiąca listopada wynosi 123 mm).

– Wiatr przyniesiony przez Ciarána będzie prawdopodobnie osiągał w porywach prędkość do 80 mil na godzinę wzdłuż południowego wybrzeża Anglii, z niewielkim ryzykiem, że w odsłoniętych miejscach osiągnie prędkość do 90 mil na godzinę. W głębi lądu w porywach może osiągać prędkość do 50–60 mil na godzinę – komentuje meteorolog Met Office Almond, jak cytujemy za portalem „Metro”.

Czego dotyczą ostrzeżenia Met Office?

– Ten głęboki system niskiego ciśnienia przyniesie również ulewne deszcze w dużej części Wielkiej Brytanii, ale najcięższych opadów spodziewamy się na obszarach południowych i zachodnich. W całym regionie spadnie od 20 do 25 mm deszczu, ale potencjalnie do 40 do 60 mm nad wyżej położonymi terenami – uzupełnia meteorolog.

– Na już nasyconą glebę spadną intensywne opady deszczu, stwarzając ryzyko powodzi na obszarach, które jeszcze nie poradziły sobie z konsekwencjami ulewnych opadów deszczu, które obserwowaliśmy przez mniej więcej ostatni tydzień – podsumowuje Chris Almond.

Deszczowa pogoda ma utrzymać się do czwartku

Met Office wezwało mieszkańców, aby przygotowali się na ulewne deszcze, które mogą zalać ich domy, odciąć prąd i inne niezbędne usługi oraz pozostawić społeczności odizolowane, ponieważ może dojść do zalania dróg dojazdowych.

Jutro w południowej i południowo-wschodniej Anglii od 12:00 do 18:00 spodziewane są uciążliwe opady deszczu. To samo będzie na północnym wschodzie od 12:00 do 3:00.

