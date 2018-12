Kolejne strajki w Ryanairze - personel pokładowy w Hiszpanii rozważa rozpoczęcie serii protestów w styczniu

Nowy rok, nowy strajk w Ryanairze. Jeśli irlandzkie linie lotnicze nie spełnią żądań hiszpańskich związków zawodowych to tamtejszy personel pokładowy zapowiada akcje protestacyjną.

Szykuje się kolejny strajk w Ryanairze - jak donosi brytyjski tabloid "The Daily Mail" hiszpańskie związki zawodowe reprezentujące personel pokładowy zatrudniony w samolotach irlandzkiego taniego przewoźnika rozważają przeprowadzenie akcji protestacyjnej w styczniu zbliżającego się roku.

Związki USO i Sitcpla walczą z lotniczym gigantem o wyższe płace i lepsze warunki zatrudnienia. Według związkowców 1800 osób zatrudnionych w hiszpańskich bazach Ryanaira pracuje na gorszych umowach, niż pracownicy z innych krajów. Ponadto, ich pracodawca nie przestrzega lokalnego prawa i zatrudnia personel pokładowy zgodnie z prawem irlandzkim. Związki próbowały się już porozumieć z władzami firmy, które miały czas na odpowiedź do 21 grudnia. Niestety, Ryanair nie ustosunkował się do ich żądań. USO i Sitcpla zapowiedziały, że wyznaczą kolejny termin w tej kwestii i jeśli po raz kolejny zostaną zignorowane, ruszą z akcją protestacyjną.

Jeśli do nich dojdzie to na początku stycznia 2019 roku Ryanair czeka kolejna fala strajków. Nie będzie to pierwsza tego typu sytuacja w niedawnej historii taniego przewoźnika z Irlandii. Tylko 28 września z powodu niezadowolenia pracowników Ryana 250 lotów zostało odwołanych, przez co ucierpiało około 30 tysięcy pasażerów. Według wstępnych wyliczeń akcja ta kosztowała firmę około 120 milionów euro.

Co więcej, przedstawiciele linii lotniczych zapowiedzieli, że w związku z tym protestem rekompensaty dla pasażerów za zakłócenie harmonogramu lotów nie zostaną wypłacone. Decyzję tę Ryanair tłumaczył "nadzwyczajnymi okolicznościami". Zdecydowane kroki w tej sprawie postanowiło podjąć Civil Aviation Authority. CAA jest gotowe walczyć przed sądem o prawo pasażerów, które jest gwarantowane przez Unię Europejską.