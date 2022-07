Kolejarze w Wielkiej Brytanii kontynuują strajki. Kogo w sposób szczególny może dotknąć chaos?

Fot. Getty

W dniu jutrzejszym, na Wembley, odbędzie się finał Euro Kobiet 2022, a w czwartek 28 lipca rozpoczęły się Igrzyska Wspólnoty Narodów 2022. Ale radość z tych wydarzeń mogą kibicom popsuć kolejarze, którzy pomimo powszechnej akcji strajkowej przeprowadzonej w środę 26 lipca, ponownie odchodzą od swoich stanowisk pracy.

Powszechny strajk przeprowadzony w zeszłą środę, w którym udział wzięło 40 000 członków związku zawodowego the National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) pracujących dla 14 przewoźników kolejowych, nie wystarczył i kolejarze znów zamierzają odejść od swoich stanowisk pracy. W dniu dzisiejszym zastrajkują maszyniści, co może ponownie doprowadzić do transportowego chaosu na Wyspach. Członkowie związku zawodowego maszynistów Aslef, pracujących w siedmiu firmach przewozowych, podejmą 24-godzinną akcję strajkową, domagając się znaczniejszych podwyżek płac w dobie gwałtownie rosnących kosztów życia w UK.

This morning at Paddington @MickWhelanASLEF is speaking to the media about why we are taking action today pic.twitter.com/xchbgLYl7j — ASLEF (@ASLEFunion) July 30, 2022

Proud to join my brothers and sisters in @ASLEFunion and @MickWhelanASLEF on the picket line at Paddington station earlier this morning.



There is power in a Union. Solidarity pic.twitter.com/xa7gqSxVep — Sam Tarry MP (@SamTarry) July 30, 2022

Strajki na kolei w UK szybko się nie skończą?

Szefowie firm przewozowych nie mają wątpliwości, że akcja strajkowa została starannie przez związkowców zaplanowana. Chodziło o to, by przeprowadzić ją w okresie, w którym Brytyjczycy intensywnie przemieszczają się po kraju koleją, a zatem w czasie Igrzysk Wspólnoty Narodów 2022, które w zeszły czwartek rozpoczęły się w Birmingham, a także przy okazji inauguracji nowego sezonu dla większości angielskich klubów piłkarskich i rozpoczęcia rozgrywek w ramach Championship, League One i League Two. Poza tym strajk uderzy w kibiców zmierzających do Londynu na finał Euro Kobiet 2022, który odbędzie się jutro o 18 na stadionie Wembley.

W sobotę zastrajkują maszyniści Arriva Rail London, Greater Anglia, Great Western, Hull Trains, LNER, Southeastern i West Midlands Trains.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!