Kociarzom grozi nawet £500 kary za niezachipowanie kota w UK

Rząd intensywnie przymierza się do wprowadzenia takiego rozwiązania

Fot. Getty

Zgodnie z najnowszymi planami rządu, chipowanie kotów w UK już wkrótce stanie się obowiązkowe, a za niezachipowanie zwierzęcia będzie kociarzom grozić grzywna w wysokości nawet £500. Chipy mają zwiększyć bezpieczeństwo kotów i ograniczyć kradzież zwierząt na Wyspach.

Aż 2,6 mln kotów w UK jest, w razie zniknięcia, zupełnie nie do namierzenia. Nic dziwnego zatem, że rząd brytyjski przymierza się do wprowadzenia obowiązku chipowania kotów – obowiązku, który miałby usprawnić poszukiwanie zaginionych zwierząt i ograniczenie przypadków ich kradzieży. A ten ostatni proceder jest niestety na Wyspach coraz bardziej powszechny i stanowi dla przestępców coraz bardziej intratny „biznes”. - W zeszłym miesiącu minister spraw wewnętrznych, lord kanclerz i minister ds. środowiska spotkali się, aby omówić międzyrządowe podejście do zwalczania tego problemu. W odpowiednim czasie ogłosimy kolejne kroki. Ogromna ilość pracy została już wykonana przez młodszych ministrów i urzędników w celu rozwiązania tych okrutnych i przestępczych praktyk – zaznaczył rzecznik rządu.

Obowiązkowe chipowanie kotów

Chipowanie kotów może znacznie ukrócić powyższe praktyki, dlatego rząd bardzo intensywnie pracuje nad wprowadzeniem dla kociarzy takiego obowiązku. Poza tym chip wszczepiony pod skórę kota (i zupełnie obojętny dla jego organizmu) może pomóc odnaleźć kota, który zwyczajnie się zagubi. Koty mają tendencję do chodzenia własnymi ścieżkami i uciekania z domów, dlatego to rozwiązanie może zaoszczędzić ich właścicielom wiele nerwów.