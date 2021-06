Kobiety w wieku 18 – 50 lat powinny całkowicie zrezygnować z picia alkoholu? Nowy plan WHO szokuje

Fot. Getty

Czy kobiety w wieku rozrodczym powinny całkowicie zrezygnować z picia alkoholu? To jedno z zaleceń, które znalazły się w nowym, globalnym planie walki z negatywnymi skutkami picia alkoholu na lata 2022-2030.

Światowa Organizacja Zdrowia chciałaby, aby każda kobieta w wieku od 18 do 50 lat, a zatem każda kobieta w wieku rozrodczym, całkowicie odstawiła alkohol. Dlaczego? Dlatego, by nie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku w razie gdyby okazało się, że zaszła w ciążę. Według WHO kobiety młode i w średnim wieku powinny zrezygnować z sięgania po alkohol niezależnie od swoich planów odnośnie założenia rodziny. "Należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę rozpoczynania picia alkoholu wśród dzieci i młodzieży, na profilaktykę picia wśród kobiet w ciąży oraz wśród kobiet w wieku rozrodczym” – czytamy w projekcie nowego, globalnego planu walki WHO z negatywnymi skutkami picia alkoholu na lata 2022-2030.

Propozycja WHO to seksizm

Zaraz po pojawieniu się przecieków z nowego planu WHO dotyczącego walki ze spożywaniem alkoholu, na organizację spadła fala krytyki. Matt Lambert z Portman Group, która reprezentuje brytyjskie browary i gorzelnie, powiedział, że propozycja WHO jest „seksistowska i paternalistyczna”. Z kolei Christopher Snowdon z think tanku Institute of Economic Affairs nazwał to zalecenie „nienaukowym, protekcjonalnym i absurdalnym”.