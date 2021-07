Kobiety w UK będą mogły kupić niektóre tabletki antykoncepcyjne bez konsultacji z GP. Wystarczy rozmowa z farmaceutą

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii dopuszczono właśnie sprzedaż dwóch rodzajów tabletek antykoncepcyjnych bez recepty. Od teraz, aby kupić tabletki Lovima i Hana, wystarczy rozmowa z farmaceutą.

Decyzja o udostępnieniu w UK niektórych tabletek antykoncepcyjnych bez recepty może dla wielu kobiet okazać się sporym ułatwieniem. Od teraz środki Lovima i Hana, które zawierają wyłącznie 75 mikrogramów progesteronu, będzie można kupić po konsultacji z farmaceutą, a nie, jak wcześniej, po wizycie u GP. Zmianę dotyczącą kwalifikacji tych tabletek i zwiększenia ich dostępności ogłosiła właśnie brytyjska agencja zajmująca się regulacją leków, Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA).

Antykoncepcja w UK

Zadowolenia z decyzji agencji Medicines and Healthcare products Regulatory Agency nie kryje dr Edward Morris, przewodniczący Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), który uważa, że jest to “ogromne zwycięstwo dla wszystkich kobiet i dziewcząt. - Cieszymy się, że wszystkie [kobiety], które potrzebują doustnej pigułki antykoncepcyjnej zawierającej tylko progesteron, będą mogły od teraz udać się do lokalnej apteki i uzyskać do nich dostęp bez konieczności posiadania recepty. Ta decyzja jest ogromną wygraną dla kobiet i dziewcząt, które nie będą się już więcej borykać z niepotrzebnymi barierami w dostępie do tego rodzaju antykoncepcji - zaznaczył Edward Morris. I przypomniał, że kobiety miały utrudniony dostęp do antykoncepcji w UK także w okresie przed pandemią, co skutkowało pojawieniem się wielu nieplanowanych ciąż.