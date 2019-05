Kobiety niezamężne i nieposiadające dzieci to najszczęśliwsze osoby w społeczeństwie! Zgadzacie się z wynikami badań naukowych?

Fot. Getty

Jeszce do niedawna pokutowało przekonanie, że kobiecie największe szczęście daje posiadanie rodziny. Tymczasem najnowsze badania naukowe pokazują, że jest zupełnie odwrotnie – najszczęśliwszymi ludźmi w społeczeństwie są kobiety niezamężne i nieposiadające dzieci.

Wyniki najnowszych badań zaprezentował właśnie na Hay Festival profesor London School of Economics Paul Dolan. Ten znany behawiorysta przytoczył rezultaty ankiety American Time Use Survey (ATUS), która postawiła sobie za cel porównanie poziomu przyjemności i nieszczęścia doznawanych przez osoby niezamężne, żonate, rozwiedzione, pozostające w separacji oraz owdowiałe. I, co zaskakujące, badanie wykazało, że najszczęśliwsze są w społeczeństwie właśnie kobiety nieposiadające ani męża, ani dzieci.

Małżonkowie są szczęśliwsi niż inne grupy ludności, ale tylko wtedy, gdy w trakcie zadawania im pytania o to, jak bardzo są szczęśliwi, ich małżonek znajduje się w tym samym pomieszczeniu. Kiedy małżonek nie jest obecny, to mówią: 'k***a jestem nieszczęśliwy' – stwierdził profesor Dolan.

Behawiorysta z London School of Economics zaznaczył jednak, że pozostawanie w związku małżeńskim jest paradoksalnie korzystniejsze dla mężczyzn, niż dla kobiet. Mężczyźni bowiem uspokajają się w małżeństwie, co oznacza, że zachowują się generalnie rzecz biorąc mniej ryzykownie. - Nie podejmujesz tak dużego ryzyka, zarabiasz więcej pieniędzy w pracy i żyjesz trochę dłużej. Ona, z drugiej strony, musi się z tym pogodzić i umiera wcześniej, niż gdyby nigdy nie wyszła za mąż. A zatem najzdrowszą i najszczęśliwszą grupą społeczną są kobiety, które nigdy nie wyszły za mąż i nigdy nie miały dzieci – podkreślił profesor, który temat ten opisał właśnie w książce „Happy Ever After”.

Paul Dolan nie wykluczył oczywiście, że zawarcie związku małżeńskiego nie przynosi pewnych korzyści – zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie finansowe i zdrowotne. Jednak profesor przyznał, że to raczej mężczyźni korzystają pod względem zdrowotnym na związaniu się węzłem małżeńskim, natomiast zamężne kobiety wykazują dużą skłonność do zapadania na pewnym etapie małżeństwa na różne choroby fizyczne i psychiczne.