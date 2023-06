Kobieta znalazła samochodzie wiadomość od sąsiada, który ma dość jej parkowania

Kobieta mieszkająca w Manchesterze za szybą swojego samochodu znalazła dość nieprzyjemną wiadomość od swojego sąsiada. Jak się okazało, jest on wściekły, z powodu... jej parkowania.

O co konkretnie chodzi? Otóż Lauren Ball nie może zaparkować bezpośrednio przed swoim domem w Denton, niedaleko Manchesteru, z powodu podwójnych żółtych linii wzdłuż drogi. Jak czytamy na łamach portalu informacyjnego „Metro”, z tego powodu po powrocie z pracy do domu zostawia swój samochód na drodze, przy Becker Close. W związku z tym „osoba życzliwa” za szybą jej samochodu zostawiła dość nieprzyjemna (piszcząc oględnie!) wiadomość. „Mamy dość tego, że myślisz, że możesz parkować, gdzie chcesz! Wcale nie mieszkasz na Becker Close. Mieszkasz na froncie, tutaj nie parkujesz. Musisz skorzystać z parkingu. Korzystasz z miejsc parkingowych innych osób, kiedy ich potrzebują” - jak można przeczytać na kartce, którą ktoś włożył za wycieraczkę jej auta.





Konflikt między sąsiadami

– Mieszkam przy głównej drodze, więc w kwestii parkowania niestety jedyną opcją jest pozostawienie mojego samochodu na bocznej drogach. Frustrujące w tym wszystkim jest to, że zawsze bardzo liczę się z innymi ludźmi i ich potrzebami. Znalazłem najcichszą drogę wokół siebie, nie parkuję na niczyim miejscu, przed niczyim domem ani na niczyjej drodze, płacę też podatek lokalny – komentuje kobieta, jak cytujemy za portalem „Metro”

Co więcej, Lauren Ball jest wielce rozczarowana, że sąsiad, który zostawił jej tę notatkę, nie porozmawiał z nią o problemie z parkowanie twarzą w twarz. – Ta osoba najwyraźniej mnie obserwowała – powiedziała. – Gdyby więc zwróciła się do mnie, zamiast pisać anonimową notatkę, na pewno byśmy się jakoś dogadali – uzupełnia.

Co mówią przepisy na ten temat?

Po udostępnieniu zdjęcia wiadomości, którą otrzymała, w lokalnej grupie na Facebooku, setki osób skomentowało, że mają ten sam problem co ona. Jak się okazało członkowie Denton and Haughton Green Community Group na Facebooku. Jak się okazało Ball, nie była pierwszą osobą, która otrzymała taką notatkę, a członkowie grupy wzięli jej stronę „Niewiarygodne!! Płacisz podatek od samochodu, możesz parkować, gdzie chcesz”, „to niesamowite, jak wiele osób nie ma najmniejszego pojęcia o prawach do parkowania poza domem” - jak pisali.

Brytyjski kodeks drogowy określa szereg jasnych zasad dotyczących tego, jak i gdzie można zaparkować samochód – ale żaden z nich nie zabrania kierowcom parkowania na drodze innej niż ta, przy której mieszkasz. „Parkowanie przed czyimś domem jest całkowicie legalne, chyba że pojazd blokuje podjazd lub koło znajduje się na krawężniku. Kierowcy nie mają „automatycznego miejsca” do parkowania przed swoim domem” - jak czytamy w poradniku RAC w tej kwestii.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk — będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ten samochód ma kosztować zaledwie 8700 funtów. Wielka Brytania może być jednym z pierwszych krajów, w których się pojawi

Chcesz się napić wody w trakcie prowadzenia samochodu? Możesz za to słono zapłacić

Rodzina wybrała się na wakacje all-inclusive. W pokoju hotelowym przeżyli szok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!