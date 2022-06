Kobieta znalazła 28 000 funtów w sofie, na którą trafiła przez Internet. Niewiarygodne, co zrobiła z pieniędzmi

Starsza kobieta znalazła w sofie dużą sumę pieniędzy, która należała do poprzedniego właściciela

Drugą niewiarygodną rzeczą jest to, co postanowiła zrobić z pieniędzmi.

Kobieta dokonała odkrycia życia, gdy dostarczono do jej domu zestaw sof, na które trafiła przez internet i znalazła w poduszce ponad 36 000 dolarów (28 700 funtów). Kolejną niewiarygodną rzeczą jest to, co zrobiła z pieniędzmi.

Vicky Umodu przeglądała meble na internetowej giełdzie, kiedy natknęła się na bezpłatną ofertę zawierającą dwie sofy i pasujące do nich krzesło. Gdy kobieta zadzwoniła pod wskazany numer telefonu, dowiedziała się, że rodzina pozbywa się rzeczy zmarłego krewnego.

Pieniądze znalezione w sofie

- Właśnie się wprowadziłam i nie miałam nic w domu. Byłam bardzo podekscytowana, więc postanowiliśmy skorzystać z oferty i przywieźliśmy meble – powiedziała Vicky Umodu.

Kiedy kobieta sprawdzała stan mebli w domu, zauważyła coś dziwnego – jedna z poduszek była bardzo gruba. Myśląc, że może to być poduszka elektryczna, pani Umodu rozpięła ją i znalazła skrytkę z kopertami wypchanymi tysiącami dolarów.

- Powiedziałam synowi: „Chodź, chodź, chodź!” Krzyczałam: „To pieniądze! Muszę zadzwonić do tego człowieka!” – relacjonowała kobieta.

Co zrobiła z pieniędzmi?

Pani Umodu nie zatrzymała jednak znalezionych pieniędzy. Oddała je niemal od razu. Swoją decyzję tłumaczy tak:

- Bóg był życzliwy dla mnie i moich dzieci. Wszyscy żyją i mają się dobrze. Mam troje pięknych wnucząt, więc o co mogę Boga prosić?

Kiedy zwróciła pieniądze, rodzina, od której dostała sofy, powiedziała pani Umodu, że w całym domu znaleźli poukrywaną gotówkę. A w podziękowaniu dali kobiecie 2200 dolarów na zakup nowej lodówki, mimo że nie spodziewała się od nich niczego.

