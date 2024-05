Styl życia Kobieta zjadła prochy babci. Dorzuciła je do makaronu

Do programu radiowego dodzwoniła się kobieta, która przyznała, że zjadła prochy swojej skremowanej babci. Ale to jeszcze nie wszystko. Mieszkanka Melbourne ponoć zrobiła „psikus” bratu i dodała prochy babci do… makaronu.

Dlaczego kobieta zjadła prochy zmarłej babci?

Niemałego zaskoczenia doznali dziennikarze prowadzący poranny program „Fifi, Fev & Nick”, którzy usłyszeli od jednej ze słuchaczek, że ta skonsumowała prochy swojej zmarłej babci. W sekcji zatytułowanej „Cashfessional” kobieta o imieniu Cheyenne, pochodząca z Narre Warren, w Melbourne, wyznała, że było jej tak przykro z powodu śmierci babci, że postanowiła spożyć trochę jej prochów. – Zjadłam moją babcię. Moja babcia zmarła w sierpniu ubiegłego roku i została poddana kremacji. Moja rodzina i ja byliśmy w żałobie, więc pewnego wieczoru pojechaliśmy do mamy i pomyśleliśmy, żeby jakoś ją pocieszyć. Zjedzmy babcię! – zaczęła swoją upiorną historię Australijka. A następnie opisała, jak przebiegł cały proces.

Najpierw Cheyenne sama spróbowała prochów swojej babci. Wsypała trochę do miseczki, po czym zjadła prochy. – Kiedy ja to zrobiłam, to namówiłam mamę, żeby to zrobiła. Bo nie chciałam być z tym sama. Ale to nie jedyna część tej historii. Teraz część, o której nikomu nie mówiłam. Mój brat niedawno wyszedł z więzienia. Dodałam trochę prochów babci do sosu do makaronu – dodała Cheyenne, precyzując, że chciała tym samym zrobić bratu psikusa.

Kobieta zszokowała dziennikarzy

Program „Fifi, Fev & Nick” to nastawiony na rozrywkę i przyjazny rodzinom, radiowy program śniadaniowy, w którym wiele się dzieje. Ale telefon mieszkanki Melbourne opowiadającej o zjadaniu prochów babci zszokował wszystkich troje dziennikarzy. – Jestem trochę zszokowany. A nie zdarza mi się zbyt często być zszokowanym – wyznał Fev, podsumowując nastroje, jakie zapanowały w studiu i prawdopodobnie także przy odbiornikach.

Ale Cheyenne reakcje dziennikarzy nie zniechęciły, ponieważ z kobieta z dumą przyznała, że teraz „czuje się bliżej swojej babci niż kiedykolwiek”. – Babcia będzie żyć dzięki mnie na zawsze – podsumowała.