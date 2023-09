Podróże i turystyka Kobieta zaczęła wymiotować krwią na wakacjach po pobycie w czterogwiazdkowym hotelu

29-letnia Brytyjka trafiła do szpitala na wakacjach w Maroku po pobycie w czterogwiazdkowym hotelu. Kobieta zaczęła wymiotować krwią, a pozostali turyści wezwali prawników, aby zbadali sprawę.

29-letnia Chelsea pochodząca z Północnej Walii nagle źle się poczuła na wakacjach w trakcie pobytu w czterogwiazdkowym hotelu w Marrakeszu. Brytyjka miała poważne objawy, w tym krwawe wymioty, i konieczna była jej hospitalizacja.

Choroba na wakacjach

Po tym, jak kobieta trafiła do szpitala, zdiagnozowano u niej kryptosporydiozę – chorobę pasożytniczą wywołaną zwykle przez skażoną wodę.

Na domiar złego po powrocie do Wielkiej Brytanii jej sześcioletnia córka, Darcey, również zachorowała. Dziewczynka dostała biegunkę i miała wymioty. Mimo dwóch wizyt u lekarza rodzinnego stan sześciolatki nie uległ poprawie. W jej przypadku także była konieczna hospitalizacja.

U 29-letniej Chelsea pierwsze objawy choroby pojawiły się około 24 września. Miała biegunkę, bóle głowy, ból brzucha i czuła osłabienie. Gdy zaczęła wymiotować krwią, skontaktowała się z NHS 111 i wtedy polecono jej natychmiastową pomoc lekarską.

W szpitalu Chelsea otrzymała płyny dożylne i leki przeciwwymiotne, aby złagodzić objawy choroby. Mimo że objawy ustąpiły około 7 października, u kobiety w dalszym ciągu utrzymują się problemy zdrowotne.

Zrozpaczona Chelsea powiedziała:

– Kiedy Darcey zaczęła chorować, pomyślałam, że może to od upału na wakacjach. Ale po kilku dniach zabrałam ją do szpitala, bo jej stan się pogarszał. To było okropne widzieć ją w tak złym stanie.

Skażona woda w hotelu

29-latka postanowiła podzielić się swoim wstrząsającym doświadczeniem, które miała na wakacjach. Kobieta twierdzi, że przyczyną choroby jej i jej córki była zła higiena w ośrodku wypoczynkowym.

– Nigdy wcześniej nie czułam takiego bólu brzucha. Prawie cały dzień spędziłam w szpitalu wymiotując. To było okropne – powiedziała Brytyjka.

Kobieta mówi o fatalnych warunkach higienicznych w hotelu:

– Pamiętam, że obok gotowanego mięsa kładziono surowe mięso i ludzie skubali jedzenie rękami. W pewnym momencie jedna z toalet przy basenie była pokryta biegunką i wymiotami; to było obrzydliwe.

Sprawą Brytyjki zajęli się już prawnicy. Okazało się, że Chelsea i Darcey są dwiema z ponad 70 osób, które zatrzymały się w tym samym hotelu w Marrakeszu i miały problemy zdrowotne po pobycie.

Prawniczka Sarita Sharma z kancelarii Irwin Mitchell powiedziała:

– Lista dolegliwości, na jakie cierpią nasi klienci obejmuje kryptosporydiozę, zakażenie bakterią coli, Salmonellą, a wszystkie one mogą mieć poważne długoterminowe konsekwencje zdrowotne.

