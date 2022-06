Kobieta zaczęła obrzucać kamieniami mężczyznę, który próbował zgwałcić uczennicę na parkingu

fot. Google Maps

Theresa Locke była akurat w pracy w biurze taksówek, gdy zobaczyła brutalną napaść seksualną na 16-letnią uczennicę. Mimo że napastnik uderzył kobietę mocno w twarz, zaczęła rzucać w niego kamieniami, dopóki inni ludzie nie zainterweniowali.

Do zdarzenia doszło we wczesnych godzinach porannych na parkingu w Maidstone, w Kent, na którym nastolatka czekała na taksówkę. Wtedy zaatakował ją pijany 33-letni Oluwaseun Oseni, chwycił ją w pasie i za gardło, a następnie przycisnął do okiennic.

Atak seksualny na nastolatkę

Atak zauważyła Theresa Locke ze swojego biura i usłyszała krzyki ofiary. Wtedy też próbowała interweniować, ale 33-letni Oseni uderzył ją w twarz łamiąc jej okulary i podbijając jej oko.

Udało mu się zaciągnąć młodą dziewczynę na parking na tyłach budynku przy Pudding Lane, gdzie pociągnął ją na ziemię i próbował zgwałcić. Wtedy Theresa Locke zaczęła rzucać kamieniami w napastnika i krzyczeć, dopóki nie usłyszeli tego inni ludzie, w tym ochroniarz, którzy przyszli z pomocą nastolatce i ściągnęli z niej agresora.

fot. Kent Police

Zaprowadzili następnie nastolatkę w bezpieczne miejsce, do biura taksówek i zamknęli drzwi. Niedoszły gwałciciel jednak nie odpuszczał, podbiegł do frontu budynku i zaczął agresywnie walić w okno.

Próba usprawiedliwienia się alkoholem

Gdy na miejsce przybyła policja, znalazła niedoszłego gwałciciela na ławce w parku, „nieprzytomnego”. Oseni z Orpington w południowo-wschodnim Londynie został później oskarżony o napaść seksualną i dwa przypadki uszkodzenia ciała.

W Maidstone Crown Court został skazany na trzy lata więzienia po tym, jak przyznał się do napaści seksualnej na nastolatkę i spowodował uszkodzenie ciała pani Locke. Niektórzy pracownicy postoju taksówek byli tak zszokowani zdarzeniem, że dwóch z nich zrezygnowało, a ochroniarz był zrozpaczony, że nie mógł zapewnić bezpieczeństwa 16-latce.

Sędzia Robert Lazarus podziękował pani Locke za okazanie „wielkiej odwagi”, a ofierze „za jej siłę i odporność” w czasie procesu sądowego. Sędzia powiedział, że Oseni próbował usprawiedliwić swoje zachowanie alkoholem, jednak był w stanie użyć znacznej siły, aby pchać i ciągnąć swoją ofiarę.

- Ten są bez końca widzi dzień po dniu to, co ludzie robią pod wpływem intoksykacji… i to zachowanie nie wynikało z intoksykacji. Napaści tej dokonała osoba, która ma skłonność do przemocy seksualnej wobec kobiet i jest skrajnie mizoginiczna – powiedział sędzia.

