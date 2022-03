Kobieta zaczęła bić innych pasażerów na pokładzie samolotu lecącego z Manchesteru

Agesywna pasażerka na pokładzie Jet2 dała się wszystkim we znaki.

Samolot lecący z Manchesteru do Turcji został przekierowany do Wiednia, ze względu na niepokojącą sytuację na pokładzie, gdy jedna z pasażerek stała się agresywna i zaczęła bić innych pasażerów.

Samolot Jet2 wystartował w poniedziałek około 9:15 rano z lotniska w Manchesterze i leciał do Turcji. Przewidywany czas podróży wynosił prawie cztery i pół godziny, jednak niespodziewanie w trakcie lotu pilot musiał przekierować samolot do Wiednia. Tam pasażerowie czekali na ponowny start do godziny 13:00. Powodem całego zamieszania i dużego opóźnienia była agresywna pasażerka na pokładzie.

Zaczęła bić pasażerów na pokładzie

Jeden z pasażerów lecących wspomnianym samolotem opisał całą sytuację twierdząc, że kobieta wywołała zamieszanie, a następnie „poszła na przód samolotu”.

- Była naprawdę wściekła na pracowników Jet2 i nie chciała się uspokoić. Podniosła głos i stała się jeszcze bardziej agresywna – krzyczała ludziom prosto w twarz. Niektórzy mówili, że była agresywna już na lotnisku, zanim jeszcze wsiadła do samolotu. Na pokładzie, ktoś coś powiedział, a ona uderzyła go w twarz. Potem wstał mężczyzna, który próbował ją uspokoić i zabrał ją na tył samolotu – powiedział pasażer, który dodał, że wtedy personel podjął decyzję o przekierowaniu lotu do Wiednia. Gdy samolot wylądował, kobieta podobno uderzyła kolejnego pasażera podczas wysiadania.

Wiadomość dla pasażerów

Linie Jet2 wysłały wiadomość tekstową do pasażerów na pokładzie przed godziną 12:00 przepraszając za całą sytuację i opóźnienie. Wszyscy dostali wiadomość o treści: „Przepraszamy, że z powodu uciążliwego zachowania współpasażera Państwa lot został przekierowany do Wiednia. Pracujemy nad sytuacją, abyśmy znowu mogli wystartować”.