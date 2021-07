Kobieta zaatakowana przez nożownika w Speakers’ Corner w Hyde Parku! Miała na sobie koszulkę z napisem „Charlie Hebdo”

Fot. Getty

W niedzielę wczesnym popołudniem 39-letnia kobieta została dźgnięta nożem w Speakers’ Corner w Hyde Parku. Świadkowie zeznali, że kobieta miała na sobie koszulkę z napisem „Charlie Hebdo”.

Do incydentu doszło w niedzielę ok. godz. 15:30. 39-letnia kobieta, nieznanej narodowości, została zaatakowana przez również niezidentyfikowanego dotąd nożownika w Speakers’ Corner w Hyde Parku (Speakers’ Corner to miejsce, gdzie ludzie toczą swobodne dysputy, a mówcy mogą głosić nawet bardzo kontrowersyjne poglądy). Wiadomo jest, że kobieta została dźgnięta nożem w okolicach skroni, a także że miała na sobie koszulkę nawiązującą do francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”. W redakcji tego tygodnika, przypomnijmy, w styczniu 2015 r., doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło 12 dziennikarzy.

Atak nożownika w Londynie – sprawca pozostaje na wolności

Kobieta z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala w Londynie, natomiast sprawca ataku zbiegł z miejsca zdarzenia. - To było zdecydowanie bardzo bolesne doświadczenie dla zaatakowanej kobiety, a funkcjonariusze spędzili z nią czas, gdy była opatrywana z powodu doznanych obrażeń i zeznając w sprawie tego, co się stało. Wiemy, że atak nastąpił przy udziale świadków, z których wielu uchwyciło go na swoich telefonach. Prosiłbym ich, jeśli jeszcze tego nie zrobili, aby skontaktowali się z policją. Pozostajemy na wczesnym etapie naszego śledztwa i ciężko pracujemy, aby znaleźć osobę odpowiedzialną [za atak]. Prosiłbym ludzi, aby nie spekulowali na temat motywów ataku, dopóki nie ustalimy wszystkich faktów – poinformował inspektor Alex Bingley.