Kobieta wygrała butelkę wina na szkolnej loterii fantowej. Wydała 50 p, a sprzedała ją z ogromnym przebiciem

Młoda Brytyjka z Manchesteru zrobiła transakcję życia - na szkolnej loterii fantowej Kerry Carty wydała zaledwie 50 p i zgarnęła... butelkę wina z 1985 roku. W internecie sprzedała ją z ogromnym przebiciem.

Szkolna loteria fantowa okazała się niezwykle szczęśliwa

33-letnia Kerry Carty nie wiedziała, jak cenny produkt wygrała na szkolnej loterii fantowej po tym, jak zainwestowała w zabawę zaledwie 50 p. Początkowo Brytyjka była przekonana, że w jej ręce trafiła butelka taniego wina, a że sama nie zna się na winie i go nie pija, to chciała oddać trunek swojej rodzinie. Coś jednak tknęło młodą mamę do zadania w tym względzie pytania wyszukiwarce internetowej i ta decyzja szybko okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Butelka czerwonego wina Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe z 1982 roku nie była bowiem butelką taniego wina, ale wytrawnym trunkiem, za który w internecie można zgarnąć nawet kilkaset funtów.





Niespodziewany przypływ gotówki

Kerry Carty wystawiła butelkę wygranego na loterii wina na aukcję i ze zdziwieniem przyjęła, że trunek, który wcześniej chciała podarować dziadkom z okazji Świąt Bożego Narodzenia, sprzedał się za 185 funtów. - Nie wiem nic o winie. Nie jestem miłośnikiem wina i nigdy go nie pijam, ponieważ przyprawia mnie o ból głowy – więc zdobycie 185 funtów jest dla mnie niesamowite – powiedziała zadowolona mama. I teraz sama apeluje do ludzi, by sprawdzali, co znajduje się w ich domowym barku. W końcu każdy z nas może być w posiadaniu ukrytej fortuny, o czym zupełnie nie wie. - Zakładam, że [wino] pochodzi od kogoś takiego jak ja, kogoś kto otrzymał tę butelkę wina i po prostu pomyślał, że może ją zabrać do szkoły. Czuję się źle, ale jak mówi przysłowie: „śmieci jednego człowieka to skarb drugiego”. Od teraz będę to sprawdzać, moja mama już sprawdziła wszystkie swoje butelki, które trzymała! Powiedziałam mamie, że dam go babci na Boże Narodzenie i miałam już przygotowaną torebkę na butelkę, ale moja babcia powiedziała, że cieszy się, że jej tej butelki nie dałam, bo nie pije czerwonego wina – dodała Brytyjka.

