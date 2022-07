Kobieta wróciła do Polski z UK z jednego prozaicznego powodu. Internauci zareagowali żywiołowo

Fot. Getty

Rodzina, starzejący się rodzice, potrzeba posłania dzieci do polskiej szkoły, przyjaciele, przyroda, tęsknota za „polskością” - to motywacje, które najczęściej przyświecają Polakom wracającym z Wielkiej Brytanii nad Wisłę. Ale niektórych do powrotu skłaniają bardziej prozaiczne powody, takie jak choćby... nieograniczona ilość truskawek w lecie.

Pewna młoda kobieta pochwaliła się w mediach społecznościowych, że jednym z wielu powodów, dla których wróciła do Polski, jest możliwość nieustannego zajadania się truskawkami. Internauci w zróżnicowany sposób zareagowali na te rewelacje – jedni z kobietą się zgodzili, a inni powód nieco wyśmiali. Ci drudzy, wrzucając nieraz w komentarzach zdjęcia, starali się przekonać Polkę, że w Wielkiej Brytanii też można dostać truskawki, i to całkiem smaczne.

Które lepsze – truskawki w UK czy Polsce?

Z dyskusji, która rozgorzała na temat truskawek na polonijnej grupie w mediach społecznościowych wynika, że nie wszyscy uznają wyższość polskich truskawek nad brytyjskimi. Oto kilka ciekawych w tym względzie komentarzy:

„Ja najlepsze truskawki jadłam w UK prosto z farmy, nigdy nie zapomnę smaku tej ciepłej truskawki prosto z krzaczka. Od dwóch lat mieszkam znowu w Polsce i niestety tak dobrych truskawek jeszcze tu nie znalazłam”

„W UK są farmy gdzie płacisz i zrywasz sama. Smak super. Nie przesadzajcie już, że tylko w Polsce takie super owoce i warzywa”;

„Ja żrę swoje truskawki z działki w UK aż do września .. pychota”;

„Jeżeli powodem wyjazdu z UK miałby być temat jedzenia truskawek, jeszcze w PL, to byłabym totalnym szaleńcem. Własne truskawki wszędzie smakują tak samo. Samymi truskawkami człowiek nie żyje”;

„A ja uwielbiam wiśnie, twardy agrest i czerwoną porzeczkę. Tego mi brakowało w Londynie. Już nie mogę się doczekać w tym roku”;

„ Uwielbiam truskawki i tych właśnie polskich z sezonu mi brakuje bardzo”;

„W UK też są truskawki, tak dla informacji- tylko że one nawet do pięt tym polskim nie dorastają. Zresztą wszystkie owoce są lepsze w Polsce i nie ma co dyskutować - owoce potrzebują słońca, żeby były smaczne !!!! - amen”;

'W UK truskawki szklarniowe rosną na gąbkach, zamiast ziemi. Dodatkowo pryskane są taka ilością chemii, że nie wolno jeść ich przez parę dni. Kiedyś Rumuni zjedli i mieli wielkie problemy zdrowotne. Smacznego

