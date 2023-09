Styl życia Kobieta w ciąży wyrzucona z samolotu. EasyJet przeprosił za zachowanie załogi

Kobieta w zaawansowanej ciąży została usunięta z pokładu EasyJet wraz z całą swoją rodziną za sprzeczkę z załogą. Przewoźnik przeprosił ją za zachowanie personelu, ale Brytyjka chce dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Problemy z EasyJet. Załoga wyrzuciła ciężarną kobietę z samolotu

19 sierpnia Siobhan Foster wsiadła wraz z rodziną na pokład samolotu EasyJet z zamiarem dostania się na ślub swojego brata na Ibizie. Kobieta została jednak z pokładu wyproszona po sprzeczce, w jaką wdała się z załogą tanich linii. Wraz z nią pokład samolotu musiał także opuścić mąż Brytyjki – James i ich 1,5-roczna córeczka Florence z zespołem Downa. Sama Siobhan była już w zaawansowanej ciąży i zapłaciła za siedzenie z dodatkowym miejscem na nogi.

Ta konkretna stewardessa miała taki zrzędliwy wyraz twarzy. James usiadł z Florence, a ja zapytałam ją, czy w schowkach nad głową jest więcej miejsca. Jej odpowiedzią było ostre ‘zdecydowanie nie’. Zapytałam więc: ‘Czy mogłaby pani pomóc mi znaleźć jakieś miejsce?”. A ona odpowiedziała: ‘Będziesz musiała sama je gdzieś znaleźć”. Choć dosłownie nigdzie go nie było – opowiedziała Brytyjka na łamach brytyjskich mediów. I doprecyzowała, że następnie poprosiła o pomoc kolejną stewardesę, która również zbyła ją, twierdząc, że „to nie jest ich praca”.

Poszkodowana pasażerka twierdzi, że prosiła tylko o pomoc

Z relacji przedstawionej przez Siobhan Foster wynika, że prosiła ona tylko o pomoc, a załoga zarzuciła jej, że jest agresywna. Z uwagi na zaawansowaną ciążę, kobiecie pomoc oferowali inni pasażerowie. W pewnym momencie Brytyjka miała zostać oskarżona o kierowanie w stronę załogi gróźb, a informacja ta szybko dotarła do kokpitu. Piloci wstrzymali start i nakazali Siobhan Foster opuszczenie pokładu wraz z rodziną.

Brytyjka zgłosiła zażalenie do tanich linii na to, jak została potraktowana i przyznała, że otrzymała od EasyJet e-mail z przeprosinami. „Przykro nam z powodu całej sytuacji, której Państwo doświadczyli na pokładzie. Odnotowaliśmy, że jeden z członków personelu na pokładzie zachował się niegrzecznie i agresywnie” – czytamy we fragmencie wiadomości.

Dla Siobhan Foster przeprosiny nie są jednak wystarczające, ponieważ wyproszenie jej z samolotu „zrujnowało jej wakacje”. Po wyrzuceniu z pokładu rodzina stoczyła wyścig z czasem, aby dostać się na Ibizę na ślub w dniu 21 sierpnia. Kolejny lot kosztował wszystkich członków rodziny 1500 funtów. Kobieta rozważa teraz podjęcie kolejnych kroków prawnych.

