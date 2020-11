Kobieta w Aldi roztrzaskała o podłogę 500 butelek z alkoholem w 5 minut [wideo]

W supermarkecie Aldi doszło do nieprawdopodobnego zdarzenia.

W supermarkecie Aldi w Hertfordshire przerażeni klienci patrzyli na to, jak kobieta roztrzaskuje o podłogę paręset butelek z alkoholem. Gdy ktoś powiedział jej, aby się uspokoiła, rzuciła w niego butelką ginu.

Na nagraniu zrobionym w jednym ze sklepów Aldi w Hertfordshire możemy zobaczyć kobietę roztrzaskującą butelki z winem, piwem i innymi alkoholami o podłogę zupełnie nie zwracając uwagi na inne osoby robiące zakupy.

Roztrzaskała kilkaset butelek z alkoholem

W trakcie roztrzaskiwania butelek kobieta poślizgnęła się na podłodze i upadła na szkło. Na nagraniu możemy usłyszeć, jak jeden ze świadków mówi, że rozcięła sobie prawą rękę. Całe zdarzenie trwało około pięciu minut, w czasie których kobieta roztrzaskała około butelek z alkoholem.

Po tych pięciu minutach furii jednemu z pracowników ochrony udało się powstrzymać kobietę i wyciągnąć ją na zewnątrz. Stamtąd z kolei zabrano ją do szpitala, gdzie opatrzono jej rękę, a następnie aresztowano.

„Nie powiedziała ani słowa”

Przypadkowo świadkiem tego, co wydarzyło się w Aldi był prezenter telewizyjny, Lee Clark, który powiedział, że zdarzenie było „niewiarygodnie niebezpieczne” i dodał:

- To było niesamowite. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Przez cały czas nie powiedziała ani słowa i miała bardzo nieobecne spojrzenie. Pewien mężczyzna powiedział jej, żeby się uspokoiła, to rzuciła w niego butelką ginu, która uderzyła go w nogę.

Rzecznik policji powiedział:

- Policja została wezwana około godziny 14:30 w środę, 25 listopada w sprawie zdarzenia, do którego doszło w supermarkecie Aldi w Stevanage. Zgłoszono, że wiele butelek z alkoholem zostało roztrzaskanych o podłogę. Oficerowie aresztowali kobietę. Zabrano ją do szpitala, aby opatrzyć ranę na ręce, a teraz jest w areszcie.