Brytyjka w Leicestershire zatrzasnęła się w solarium. Bała się, że usmaży się żywcem

Z kolei inny Brytyjczyk zasnął w trakcie opalania - uratowała go jego dziewczyna.

Pewna Brytyjka zatrzasnęła się w kabinie do opalania i bała się, że "spłonie żywcem".

33-letnia matka czwórki dzieci powiedziała, że bała się o swoje życie, gdy przez przypadek została uwięziona w solarium, kiedy to pokrywa kabiny opalającej zatrzasnęła się i nie chciała otworzyć. Do zdarzenia doszło w salonie w Loughborough w Leicestershire.

Przed sobą mamy długi sezon jesienno-zimowy, jednak niektóre osoby tak bardzo uwielbiają opaleniznę, że nie rezygnują z niej nawet w zimie. Wizyta w solarium może być jednak ryzykowna, co pokazała historia pewnej 33-letniej Brytyjki.

Kobieta zatrzasnęła się w solarium

Matka czwórki dzieci wpadła w panikę i bała się o swoje życie, gdy zdała sobie sprawę, że została uwięziona w kabinie do opalania. Kobieta nacisnęła przycisk, aby wyłączyć światła UV, aby nie wywołać niebezpiecznego oparzenia skóry.

- Myślałam, że to będzie moja trumna – powiedziała 33-letnia Brytyjka i dodała, że bała się, że „spłonie żywcem”.

- Jestem naprawdę silna, ale nie mogłam podnieść pokrywy nade mną. Nie czuję się najlepiej w małych przestrzeniach, a mój niepokój sięgał zenitu. Myślałam, że zostanę zmiażdżona – jeśli nie spalę się żywcem. Potem musieliby wyciągnąć moje nagie ciało – powiedziała Brytyjka dla serwisu "Metro".

Kobieta dodała, że udało jej się tylko zgasić światła, ale i tak "trwało to wieczność”. 33-latka w międzyczasie wołała o pomoc. I po około pięciu minutach na ratunek przybyło dwóch członków personelu solarium, ale nie mogli jej pomóc.

Pomoc strażaków

Oprócz pracowników solarium do pomocy 33-letniej kobiecie dołączyły jeszcze dwie klientki, jednak konieczne było zaalarmowanie straży pożarnej, gdyż wszyscy byli bezradni.

Strażacy, którzy przybyli na miejsce, uwolnili kobietę, a ta zakrywała się kartką papieru.

- Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby nie te dwie kobiety [klientki], bardzo mi pomogły. Były darem niebios. Jestem im tak bardzo wdzięczna. Tylko one myślały trzeźwo w tej sytuacji. Najwyraźniej łóżko do opalania było właśnie serwisowane – ale strażacy powiedzieli, że zawiasy były całkowicie zepsute – powiedziała kobieta.

Zasnął w solarium

Jak się okazuje, wypadki w solarium zdarzają się różne. Najczęstszym jest jednak zwykły sen. Przydarzył się on pewnemu Brytyjczykowi w Dundee, któremu udało się uniknąć poważnych poparzeń tylko dlatego, że obudziła go jego zaniepokojona dziewczyna.

19-letni Aidan zasnął w łóżku do opalania przy włączonych lampach. W pewnym momencie, gdy inni klienci czekający na opalanie zaczęli się niecierpliwić, 21-letnia dziewczyna Aidana, Holly, postanowiła sprawdzić, co się dzieje.

Musiała użyć śrubokrętu, aby otworzyć kabinę i obudzić swojego chłopaka.

- Holly naprawdę się martwiła i myślała, że nie żyję. Poszedłem po pracy i nie spałem poprzedniej nocy. Nawet nie pamiętam, kiedy zasnąłem. Byłem w zupełnie innym wszechświecie, kiedy mnie obudziła. Nie miałem pojęcia, gdzie jestem – powiedział 19-latek.

Sama Holly powiedziała:

- Bałam się, bo czekałam na niego wieki. Pracująca tam dziewczyna zapukała, a on nie odpowiadał, więc wzięłam śrubokręt i otworzyłam. Kiedy na początku go zobaczyłam, pomyślałam, że zemdlał i wpadłam w panikę.

Jak się okazało solarium w pewnym momencie samo się wyłączyło, więc Aidan nie doznał żadnych obrażeń. Z całego zdarzenia udało się nakręcić krótkie wideo, które następnie umieszczono w internecie. Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i miało ponad 1,5 miliona wyświetleń.

- Wszyscy myślą, że to takie zabawne, ale nie jestem tego taki pewien. Może to dlatego, że to ja jestem na filmie? – powiedział chłopak.

Jaye McGowan, kierownik salonu, był w nim akurat, gdy 21-letnia Holly organizowała swoją misję ratunkową. Jest on zachwycony darmową reklamą solarium i zaoferował Aidanowi bezpłatne sesje o wartości 30 funtów, a także krem do opalania.

- To takie zabawne. Nigdy wcześniej nic takiego się tutaj nie wydarzyło. Cieszę się, że uznał to miejsce za tak wygodne – powiedział McGowan.

Solarium i rak skóry

Pojawiły się także opinie, że solarium nie jest zdrowym sposobem na zdobycie opalenizny. Szacuje się, że 100 osób w Wielkiej Brytanii umiera każdego roku z powodu czerniaka spowodowanego korzystaniem z solarium. Organizacja charytatywna Melanoma Focus zajmująca się rakiem skóry odkryła, że północny-wschód kraju jest stolicą solariów w UK.

Badania przez nią przeprowadzone pokazują, że prawie połowa osób dorosłych mieszkających w regionie przynajmniej raz skorzystała z solarium. Z kolei w całej Wielkiej Brytanii około jedna trzecia dorosłych twierdzi, że przynajmniej raz korzystała z solarium, mimo że 79% wszystkich respondentów powiedziało, że zdaje sobie sprawę, iż korzystanie z solarium może zwiększać ryzyko raka skóry.

Susanna Daniels, dyrektor generalna Melanoma Focus, powiedziała:

- Wyniki te są zaskakujące, nie tylko dlatego, że wyniki ankiety pokazują, iż korzystanie z łóżek opalających jest bardzo częste w niektórych częściach kraju, ale że ich popularność nie wydaje się bezpośrednio korelować z chłodniejszymi obszarami Wielkiej Brytanii. To sugerowałoby, że korzystanie z solarium zależy od mody i wpływów kulturowych, a nie od położenia geograficznego. Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy unikali korzystania z solarium, ze względu na zwiększone ryzyko raka skóry.

Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii około 100 osób umiera każdego roku z powodu czerniaka powstałego w wyniku korzystania z solarium. Niektóre badania wykazały, że pierwsza ekspozycja na solarium przed 35. rokiem życia wiązała się z 75% wzrostem ryzyka zachorowania na raka skóry.

