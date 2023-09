Crime Kobieta stratowana na śmierć przez pędzące na oślep krowy. Wyszła na spacer z psami

Do tragicznego wypadku doszło w Walii, gdzie kobieta została stratowana przez spłoszone krowy. Denatka wyszła na spacer ze swoimi psami.

Tragiczny wypadek w Walii. Kobietę zadeptało stado krów

Śmierć w wyniku stratowania przez zwierzęta gospodarskie nie należy do rzadkości. Jak wynika z danych Inspekcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. the Health and Safety Executive, HSE) w UK, w latach 2018–2022, przez krowy stratowane zostały aż 32 osoby. To jest jedna piąta wszystkich wypadków odnotowanych w tym czasie w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. I choć bydło, choćby spłoszone, rzadko kiedy stanowi zagrożenie dla ludzi, to najnowszy wypadek w Walii pokazuje, że niestety do tragicznych sytuacji wciąż dochodzi.

Głośnym echem odbiła się na przykład historia Michaela Holmesa i jego żony, których stratowało stado krów podczas popołudniowego spaceru w Netherton, w West Yorkshire. Małżeństwo spacerowało z dwoma psami, trzymanymi na smyczy, gdy zaatakowało je stado krów z cielętami. Liczyło od 25 do 30 osobników.

Jak zminimalizować ryzyko ataku ze strony zwierząt?

The National Farmers Union zaleca, by wszyscy spacerowicze stosowali się do zasad tzw. Kodeksu wiejskiego (ang. Countryside Code). Przede wszystkim spacerując po terenach wiejskich, gdzie pasą się zwierzęta, należy trzymać na smyczy psy. Chodzi o to, by czworonogi nie podchodziły zbyt blisko cieląt, ponieważ może to wywołać u krów silną reakcję obronną. Poza tym eksperci zalecają, by spacerowicze nie uciekali przed zbliżającymi się do nich krowami. – Nie uciekaj. To prawie sprzeczne z intuicją, ale najlepiej jest poruszać się powoli i utrzymując stałe tempo. Jeśli zaczniesz uciekać, one mogą cię zacząć gonić – wyjaśnia Stuart Roberts, wiceprzewodniczący NFU.

Na koniec dodajmy, że rolnicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, gdy ich bydło poturbuje spacerowiczów lub ludzi pracujących na roli.

