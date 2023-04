Kobieta straciła 1000 funtów, gdy odwołano jej lot, który jednak później się odbył

Brytyjka straciła prawie 1000 funtów tylko przez to, że EasyJet błędnie poinformował ją o odwołanym locie.

Brytyjka powiedziała, że EasyJet odmówił jej zwrotu pieniędzy po tym, jak zarezerwowała nowe bilety na samolot i zapłaciła za zakwaterowanie dla swojej rodziny, tylko dlatego, że linia lotnicza błędnie poinformowała ją, że ich lot do domu został „odwołany”.

Kobieta straciła prawie 1000 funtów po tym, jak ​​EasyJet poinformował ją na lotnisku, że jej lot został odwołany, a później jednak wystartował, kiedy ona już zarezerwowała sobie bilety na inny samolot i nocleg w hotelu.







Brytyjka straciła prawie 1000 funtów przez EasyJet

Natasha Williams twierdzi, że ​​musiała zapłacić za alternatywne loty i zakwaterowanie dla swojej rodziny z własnej kieszeni, po tym jak pracownicy EasyJet powiedzieli jej na lotnisku w Berlinie, że jej lot powrotny do Bristolu został odwołany.

Niestety linia lotnicza odmówiła kobiecie zwrotu poniesionych kosztów twierdząc, że „nie ma zapisu” o wydaniu zawiadomienia dotyczącego odwołanego lotu. Kobieta powiedziała, że początkowo próbowała zarezerwować dla siebie i swoich dzieci następny lot do Bristolu, ale powiedziano jej, że następny samolot będzie dopiero za cztery dni.

Zamiast tego zarezerwowała lot z przesiadką na następny dzień i nocleg w hotelu w Berlinie, co kosztowało ją w sumie ponad 1000 funtów. Powiedziała, że ​​inni podróżni znajdujący się w tej samej sytuacji również znaleźli inne sposoby na powrót do domu, w tym przez Eurotunel i autobusem.

Niezdecydowana linia lotnicza

Oburzona kobieta, która już od dłuższego czasu walczy o zwrot pieniędzy, powiedziała „DevonLive”:

- Podeszłam do stanowiska EasyJet na lotnisku i tam powiedziano mi, że nasz lot został odwołany. Informacja nie pojawiła się na ekranie ani nic. Zapytałam: „Co mam zrobić?” A pracownik EasyJet powiedział: „Po prostu zmień rezerwację lotu, a my zwrócimy ci pieniądze”. Sprawdziłam w Internecie, kiedy jest następny lot i było to dopiero w czwartek, a była niedziela. Moje dzieci zaczęły płakać.

Wtedy kobieta zarezerwowała pokój w hotelu Premier Inn i bilety następnego dnia na lot AirFrance do Birmingham przez Paryż. Ale w rozmowie z innym pasażerem wkrótce potem dowiedziała się, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, że jej pierwotny lot EasyJet mimo wszystko się odbędzie, a samolot miał właśnie wystartować.

- Cały czas kręciliśmy się [na lotnisku], a ten facet podszedł i powiedział: „Byłaś w naszym locie, prawda? Rozmawiałem przez telefon z EasyJet w Bristolu, lot nie jest odwołany, najwyraźniej się odbędzie. Po prostu śledzę to na trackerze” – relacjonowała kobieta.

Odwołany lot się odbył

Osoba pracująca na lotnisku pospieszyła rodzinę kobiety, która ostatecznie wsiadła do samolotu EasyJet lecącego do Birmingham.

Brytyjka powiedziała, że ​​później poprosiła linię lotniczą o zwrot pieniędzy (a była to niemała suma), które wydała na alternatywne loty i zakwaterowanie, a z których rodzina nigdy nie skorzystała.

Linia odmówiła wypłacenia jej jakichkolwiek pieniędzy, ponieważ zgodnie z planem weszła na pokład samolotu do Bristolu, wprawdzie bez 1000 funtów na swoim koncie bankowym, jednak zaplanowany lot się odbył.

Nie będzie zwrotu pieniędzy

Rzecznik linii EasyJet powiedział: „Lot pani Williams z Berlina do Bristolu w dniu 11 grudnia 2022 roku odbył się zgodnie z planem ze 177 pasażerami, w tym panią Williams i jej rodziną na pokładzie. Lot nie został odwołany w żadnym momencie i nie mamy żadnych zapisów sugerujących, że klienci zostali o tym poinformowani, więc nie jesteśmy w stanie zwrócić jej kosztów alternatywnych podróży, którą wybrała”.

