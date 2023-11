Do niecodziennej sytuacji doszło na lotnisku w Canberze, gdzie zdesperowana kobieta, która spóźniła się na samolot, starała się go dogonić na płycie lotniska. Kobieta została aresztowana.

Wideo z incydentu na lotnisku w Canberze obiegło sieć. Widać na nim kobietę, która stoi na płycie lotniska i desperacko próbuje na siebie zwrócić uwagę pilotów. Okazało się, że pasażerka spóźniła się na lot i że w desperacji zaczęła gonić odrzutowiec po płycie lotniska. Na nagraniu widać, że po niebezpiecznych ruchach wykonanych przez kobietę na płycie lotniska, pilot zatrzymał maszynę. Nikt jednak nie wszedł w interakcję z nią, co zrozumiałe, aż pasażerka samodzielnie zaczęła się oddalać. Chwilę później kobieta została aresztowana.

An woman who apparently missed her flight tried to catch it by running after the QantasLink Embraer E190AR plane (VH-XVO) on the tarmac.

The strange incident was captured at Canberra Airport (CBR) on Nov 01, 2023. On chase, woman started waving at the pilot.

Dennis Bilic pic.twitter.com/rKw7p1xsKN

— FL360aero (@fl360aero) November 2, 2023