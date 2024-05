Trwa pościg za nożownikiem, który w piątek w nocy zaatakował dwie kobiety na plaży w Bournemouth. 34-letnia Amie Gray zmarła w wyniku doznanych obrażeń, a druga, 38-letnia kobieta, wciąż walczy o życie w szpitalu.

Policja w Dorset podała do publicznej wiadmości dane personalne młodej kobiety, która w piątek późnym wieczorem została śmiertelnie raniona nożem na plaży w Bournemouth. To 34-letnia Amy Gray, pochodz ąca z Poole, znana dodatkowo w lokalnej społeczności jako trenerka kobiecej drużyny futsalu. 34-latka spacerowała po plaży z inną, 38-letnią kobietą, która również została zaatakowana przez nożownika i walczy teraz o życie w szpitalu.

W sprawie szybko aresztowano 17-latka z Lancashire. Jednak, jak poinformowała policja z Dorset, został on już wypuszczony bez postawienia zarzutów. „17-letniego chłopca z Lancashire aresztowano pod zarzutem morderstwa. [Jednak] w wyniku dochodzenia przeprowadzonego w weekend został on zwolniony bez postawienia zarzutów. Wykluczono go z dochodzenia” – czytamy w oświadczeniu policji. A nadinspektor Richard Dixey z głównego zespołu dochodzeniowego doprecyzował, że „detektywi dokładają wszelkich starań, aby dowiedzieć się, co się stało i zapewnić bezpieczeństwo lokalnej społeczności”.

– Potrzebujemy pomocy opinii publicznej, aby zidentyfikować podejrzanego, którego uchwyciły kamery telewizji przemysłowej. Jeżeli ktoś go rozpoznaje lub posiada jakiekolwiek informacje, choćby drobne, które mogą pomóc nam w ustaleniu jego tożsamości, to prosimy o natychmiastowy kontakt. Jednocześnie prosimy społeczeństwo, aby w żadnym wypadku nie kontaktowało się z podejrzanym. Tylko żeby natychmiast zadzwoniło pod numer 999 – zaapelował detektyw Dixey.

#LatestNews – Detectives are continuing to investigate the circumstances of the death of a woman in Bournemouth and renewing their appeal to identify the suspect from CCTV images. Can you help us?

A 17-year-old boy from Lancashire who was arrested on suspicion of murder has now… pic.twitter.com/F3BqRJDkFB

— Dorset Police (@dorsetpolice) May 27, 2024