Kobieta oddała mocz w autobusie na oczach pasażerów i z dwójką znajomych wyrządziła szkody o wartości 700 funtów

Policja z Dorset poszukuje trójki pasażerów, którzy spowodowali szkody o wartości 700 funtów i nękali innych podróżnych. Jedna z kobiet oddała mocz w autobusie, ponieważ kierowca nie chciał się zatrzymać.

Dorset Police opublikowała zdjęcia trójki pasażerów autobusu linii A338. Dwie kobiety i mężczyzna są poszukiwani przez policję w związku z zakłóceniem porządku publicznego i innymi wykroczeniami, jakich się dopuścili w autobusie na trasie z Bournemouth w Dorset do Ringwood w Hampshire.

Choć do zdarzenia doszło już jakiś czas temu, bo 17 czerwca 2022 między godziną 20:00 a 20:15, policja opublikowała zdjęcia poszukiwanych kilka dni temu. Zdjęcia pochodzą z kamer CCTV - policja prosi o pomoc w zidentyfikowaniu widocznych na nich osób. Co dokładnie zrobiła trójka niesfornych pasażerów angielskiego autobusu?

