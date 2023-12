Styl życia Kobieta nie powinna iść do łóżka z mężczyzną, który nie wydał na nią najpierw sporej sumy pieniędzy?

Czy kobiety powinny sypiać tylko z tymi mężczyznami, którzy, starając się o nie, wydadzą na nie najpierw spore sumy pieniędzy? To nowy trend, który zyskuje na popularności.

Seks? Tak, ale pod pewnymi warunkami

Nowa zasada dotycząca randek, która zaczyna podbijać sieć, jest prosta, ale też bardzo rygorystyczna. Mówi ona, że kobiety nie powinny iść do łóżka z mężczyznami, którzy wpierw wystarczająco w nie nie „zainwestowali”. I nie, słowo „inwestycja” nie jest tu użyte w przenośni. Chodzi o to, żeby na seks godzić się dopiero wtedy, gdy mężczyzna wyda na spotkania z kobietą odpowiednią sumę pieniędzy. Ile? Eksperci mówią o 2000 dolarów. Czyli o sumie, która wyraźnie pokaże i „udowodni” kobiecie, że mężczyzna naprawdę jest nią zainteresowany.

Wymagające randki – nowy trend coraz częściej budzi pozytywne odczucia

Eksperci na co dzień zajmujący się sprawami matrymonialnymi coraz cieplej patrzą na zyskujący na popularności trend. „Pierwszym powodem, dla którego zaczyna mi się podobać ta nowa zasada, jest to, że jeśli facet jest skłonny pójść na tyle randek, żeby wydać z własnej kieszeni ok. 2000 dolarów, to istnieje spora szansa, że facet odpowiednio w ciebie zainwestował” – napisała na łamach ekspertka Jana Hocking. I dodała: „To oznacza, że jeśli jego libido wytrzymuje tak wiele randek, to jest on osobą chcącą cię zatrzymać. (…) Myślę, że najważniejsze jest to, że spędzanie razem takiej ilości czasu bez rozpraszania się nagością może faktycznie pomóc nam szybko i miło pozbyć się tych wszystkich problemów”.

