Kobieta natknęła się na odcięty ludzki palec w sałatce na wynos. Przypłaciła to zdrowiem psychicznym

Gdy Allison Cozzi zamawiała niedawno sałatkę w jednym z popularnych sieciowych barów, nie spodziewała się, że do jej ust trafi odcięty kawałek czyjegoś palca. Gdy jednak zorientowała się, że właśnie przeżuwa część ludzkiego ciała, przeżyła szok.

Zasady BHP czasem się przydają

Ta dziwna historia przydarzyła się w Mount Kisco, w stanie Nowy Jork. Allison Cozzi – Amerykanka pochodząca z Greenwich w Connecticut, zamówiła pewnego dnia sałatkę w popularnej sieci lokali z sałatkami Chopt. Gdy jednak wgryzła się w zawartość sałatki, to okazało się, że do jej ust trafił kawałek kobiecego palca.

A jak to się stało, że w sałatce wylądował ludzki palec? Otóż kilka godzin wcześniej w lokalu Chopt, do którego udała się Allison Cozzi, rzeczywiście doszło do incydentu. Kierowniczka lokalu pomagała w kuchni kroić rukolę i w pewnym momencie wykonała tak niezgrabny ruch, że ucięła sobie kawałek palca wskazującego. W pozwie, który w imię kobiety złożyli właśnie prawnicy, czytamy: „Wcześniej tego dnia pracownica wspomnianej restauracji Chopt Creative Salad Company siekała rukolę. I odcięła sobie część lewego palca wskazującego”. Po czym, jak dalej się dowiadujemy, menadżerka została zabrana do szpitala. Ale nikt z pracowników nie zorientował się, że skażona została wskutek tego żywność przygotowywana do zaserwowania klientom. Rukola wraz z kawałkiem palca i krwią trafiła do sałatki Cozzi, a także do sałatek innych klientów.

Kobieta podupadła na zdrowiu psychicznym

Allison Cozzi złożyła pozew przeciwko sieci fast food, żądając odszkodowania w nieznanej wysokości. Prawnicy kobiety argumentują, że na skutek incydentu doznała ona daleko idących szkód psychicznych. W pozwie czytamy, że Cozzi doznała „rozległych i poważnych urazów”. Pojawiły się u niej „wstrząs, ataki paniki, migrena i zaostrzenie migreny, zaburzenia funkcji poznawczych, stres pourazowy i stany lękowe”. A do tego także “nudności, wymioty, zawroty głowy oraz ból szyi i ramion”.

Wiemy, że sieć Chopt została ukarana grzywną w wysokości 900 dolarów. Ale być może ostateczna kara za niedotrzymanie zasad BHP będzie dla znanej firmy znacznie bardziej surowa.

