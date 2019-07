Kobieta, która sfilmowała mężczyznę masturbującego się w pociągu, może dostać większą karę niż on

37-letnia Natacha Bras sfilmowała w pociągu mężczyznę, który przesiadł się bliżej niej i utrzymując z nią kontakt wzrokowy, zaczął się masturbować. Kobieta umieściła nagranie w internecie, za co grozi jej wysoka kara.

Natacha Bras pracuje w grupie pomocowej MoiAussiAmnesie dla ofiar przemocy seksualnej, które cierpią na amnezję. Teraz grozi jej kara 45 000 euro za umieszczenie w sieci nagrania z incydentu w pociągu, w którym sama była ofiarą napastowania seksualnego.

Kobieta jechała pociągiem TGV z Paryża do Poitiers, gdy pewien mężczyzna przysiadł się do niej i zaczął masturbować utrzymując z nią kontakt wzrokowy. Jednak kara, która mu grozi, jest znacznie mniejsza (w wysokości 15 000 euro) od tej, którą może zostać obciążona kobieta.

37-letnia Natacha umieściła nagranie z incydentu w internecie dodając do niego komentarz: „W drodze do Poitiers (około 1 godz. 15 min.) z facetem, który zmienił miejsce i usiadł naprzeciwko mnie i zaczął się masturbować… nadal to robi! Nie widzę powodu, dla którego miałabym tego nie publikować, dlatego umieszczam nagranie tutaj! (Najbardziej łagodne nagranie, powiedziałabym)”.

Natacha zrobiła parę nagrań mężczyźnie i zgłosiła sprawę operatorowi francuskiej kolei SNCF, który poradził jej skontaktowanie się z ochroną lub policją. Kobieta powiedziała też, że wspomniany mężczyzna śledził ją, gdy poszła do łazienki, więc filmowała go, gdyż „był to jedyny sposób na obronę”.

