Kobieta, która narzekała, że w czasie lotu musiała siedzieć między dwiema otyłymi osobami, dostała rekompensatę

Sydney Watson, pasażerka American Airlines zażądała od linii lotniczych odszkodowania po tym, jak musiała w niekomfortowych warunkach lecieć 3 godziny samolotem. Kobieta napisała na Twitterze, że została „zaklinowana” między dwoma otyłymi pasażerami podczas lotu.

Podróż między otyłymi pasażerami

Na zdjęciu zrobionym przez panią doktor na pokładzie samolotu, możemy zobaczyć, jak jej ramiona są ściśnięte – z jednej strony przez jedną, a z drugiej strony przez drugą osobę. Jak napisała zirytowana kobieta, która nie przebierała w słowach: „Nie obchodzi mnie, czy to złośliwe. Całe moje ciało jest obecnie dotykane bez mojej woli. Nie mogę nawet odłożyć podłokietników po obu stronach, bo nie ma pieprz***go miejsca. Mam dość zachowywania się tak, jakby otyłość w takim stopniu była normalna. Zapewniam, że tak nie jest. Jestem tak cholernie wściekła, że brak mi słów. Jeśli potrzebujesz przedłużenia pasa bezpieczeństwa, jesteś ZBYT GRUBY, ABY BYĆ W SAMOLOCIE. Kup dwa miejsca lub nie lataj”.

I am currently - literally - WEDGED between two OBESE people on my flight.



This is absolutely NOT acceptable or okay. If fat people want to be fat, fine. But it is something else entirely when I'm stuck between you, with your arm rolls on my body, for 3 hours. pic.twitter.com/9uIqcpJO8I — Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 10, 2022

Kobieta próbowała zamienić się z pasażerem, którego miała po jednej stronie. Opisała swoją propozycję i to, jak została ona przyjęta: „Hej, możemy zamienić się miejscami, jeśli chcecie usiąść razem (jego siostra siedzi po mojej lewej stronie)” – powiedziała Sydney Watson. Na co siedzący obok niej mężczyzna odparł: „Nie. Jest w porządku”.

If you need a seat belt extender, you are TOO FAT TO BE ON A PLANE.



Buy two seats or don't fly. — Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 10, 2022

Watson następnie napisała: „Zamierzam poprosić miłych mężczyzn z Europy Wschodniej za mną, żeby zrobili mi zdjęcie. Jestem pewna, że ta scena wygląda absolutnie absurdalnie. (Prawdopodobnie niektórych z was rozśmieszy).”

I'm going to try asking the nice Eastern European men behind me to sneak a photo for me.



I'm sure this scene looks absolutely absurd. (It'll probably make some of you laugh) — Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 10, 2022

Burza w internecie

Wśród komentarzy dotyczących narzekania pasażerki znalazło się wiele sugestii, aby następnym razem wykupiła sobie bilet w pierwszej klasie. Wiele osób reagowało równie emocjonalnie i z tą samą irytacją, jak dr Sydney Watson, opowiadając się za albo przeciwko niej. W tym ostatnim przypadku zarzucano jej nieuprzejmość i brak wyczucia.

Jeden z komentujących jednak zauważył, że problem nie leży ani po stronie otyłych ludzi, ani siedzącej między nimi pasażerki, lecz samych linii lotniczych: „Ciekawe, że nikt nie ma pretensji do linii lotniczych ani producentów samolotów w związku z ich wąskimi fotelami, które są tutaj prawdziwym problemem”.

Ktoś inny dodał: „Myślę, że prawdziwym problemem nie są grubi ludzie, ale linie lotnicze, które coraz bardziej zmniejszają miejsca, aby wycisnąć jeszcze więcej zysków z lotów. Jeśli stanowisko linii lotniczych jest takie, że pasażerowie są we wszystkich rozmiarach, ich siedzenia powinny być zaprojektowane tak, aby pomieścić te rozmiary.”

I think the real problem isn't the fat people, but the airlines making the seats ever-smaller to squeeze a bit more profit out of the flights.



If American's position is that passengers come in all sizes, then their seats should be designed to accommodate those sizes. — Jorj McKie (@JorjMcKie_BuSab) October 15, 2022

Zaskakująca odpowiedź linii lotniczych

Początkowo linie American Airlines zbyły skargę pani Watson komentarzem, że ich pasażerowie „mają różne rozmiary i kształty” i przeprosiły ją, że w czasie lotu czuła się niekomfortowo.

Odpowiedź ta tylko rozwścieczyła panią Watson, która napisała: „To naprawdę ich oficjalna odpowiedź na to, że zostałam wciśnięta między dwójkę otyłych ludzi. Cholera. To spodziewam się, że podczas lotu będę miała tylko jedną czwartą miejsca? Po prostu doświadczyłam pocenia się, dotknięć bez mojej zgody, uderzenia w twarz i wystawienia na wiele godzin bez osobistej przestrzeni”.

Rekompensata dla pasażerki

Dyskusja i oskarżenia przybrały taką skalę na Twitterze, że ostatecznie linie American Airlines zdecydowały się na zrekompensowanie pani Watson niewygody podróży i zaoferowały jej kupon o wartości 150 dolarów jako „gest dobrej woli”.

I'd rather take the $150 American Airlines offered me as a refund and give it to someone who needs a PT or a gym membership. — Dr. Sydney Watson (@SydneyLWatson) October 17, 2022

List od nich, który kobieta udostępniła na Twitterze, brzmiał: „Szczerze żałujemy, że przyjemność i komfort lotu AA zostały zmniejszone z powodu przekroczenia przestrzeni miejsca przez innego klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć niewygodnych sytuacji związanych z siedzeniami. Rozumiemy Pani rozczarowanie, że sytuacja nie została naprawiona w sposób zadowalający. Wygląda na to, że nasza załoga nie była w stanie dokonać zmian w układzie siedzeń. Jesteśmy pewni, że wie Pani, że w przyszłości może omówić tę sprawę z naszymi stewardesami. Jeśli będziemy mieć inne wolne miejsca, będzie Pani mogła się przesiąść, aby cieszyć się lotem”.

