Kobieta dzieli się „sposobem wszechczasów” na to, jak nie poślizgnąć się na lodzie. Będziecie zaskoczeni [wideo]

Pewna użytkowniczka Tik Toka postanowiła podzielić się swoim – jak twierdzi – niezawodnym sposobem na to, jak uniknąć poślizgnięcia się na oblodzonej powierzchni. Co więcej, jej pomysł nie wymaga szczególnych nakładów finansowych.

W tym tygodniu w Wielkiej Brytanii wszelkie rady dotyczące tego, jak mieć dobrą przyczepność na oblodzonej powierzchni, są na wagę złota. Wybierając się do pracy, sklepu, czy nawet do zaparkowanego przed domem samochodu, możemy przy obecnych warunkach pogodowych bez trudu stracić równowagę.

Jak się nie poślizgnąć na oblodzonej powierzchni?

Wszyscy byliśmy ofiarami żenujących i dramatycznych upadków z powodu śliskich powierzchni pod naszymi stopami. Na szczęście pewna kobieta podzieliła się wskazówką, która, według niej, jest „najlepszym sposobem” na to, aby powstrzymać nas przed niezamierzonym przesuwaniem się po oblodzonych drogach i chodnikach. Co więcej, jest mało prawdopodobne, aby ta metoda była dla kogokolwiek kosztowna.

Korzystając z Tik Toka mama dwójki dzieci, Mel, podzieliła się swoją nietypową metodą na zwiększenie przyczepności na śliskich powierzchniach, a jej nagranie zebrało ponad 1,1 miliona wyświetleń.

Rada doświadczonej matki

Przeszukując szufladę, Mel wyciągnęła z niej dwie stare skarpetki, które – jak założyła – już nie będą używane, i wykorzystała je do swojego „genialnego” pomysłu. Zakładając skarpetki na buty, aby zwiększyć przyczepność, kobieta była zachwycona efektem. Udało jej się pokonać oblodzoną drogę przed domem bez obaw, że się poślizgnie.

Mel opatrzyła swoje nagranie na Tik Toku komentarzem: „Moim zdaniem NAJLEPSZY (najbardziej potrzebny) sposób… skarpetki zakładane na buty – aby uniknąć poślizgnięcia się na lodzie. Podziękujcie mi później”.

Nie wiadomo, ile osób faktycznie skorzystało ze sposobu pomysłowej matki, ale sądząc po komentarzach na Tik Toku, użytkownicy byli zachwyceni. Była też grupa takich, którzy stwierdzili, że jednak nie wypróbują metody ze skarpetkami obawiając się „upokorzenia”.

Jedna z chętnych osób napisała jednak „Idę do Primarka po męskie skarpetki sportowe”. Ktoś inny dodał: „Zawsze to robiłem”. Pewien mieszkaniec Szkocji stwierdził: „Idę w to… Mieszkam w Szkocji i boję się poślizgnąć. Też miałem kilka upadków… Dziękuję”.

Inna osoba napisała: „Zamierzam to zrobić! Dziękuję! Niedawno poślizgnąłem się i złamałem łokieć, więc mam absolutny strach przed ponownym upadkiem. To bardzo pomoże”.

Sprawdzone sposoby na uniknięcie poślizgu

Należy przyznać, że sposób użytkowniczki Tik Toka nie nadaje się np. na wyjście do pracy i nie wiadomo też, czy na dłuższą metę jest faktycznie skuteczny. Są jednak również inne metody, które odniosły pewne sukcesy.

W celu zwiększenia przyczepności na lodzie, czyli współczynnika tarcia, wiele osób używa ciężkich butów z wypukłościami. Jeśli natomiast nie chcemy wydawać dużej sumy na specjalistyczne buty, możemy kupić sobie specjalne nakładki antypoślizgowe na zwykłe obuwie. Mają one niewielkie kolce, które pozwalają zwiększyć przyczepność na lodzie, na której tak bardzo nam zależy.

Niektórzy wypróbowują też inne sposoby, jak na przykład przyklejanie do podeszwy butów wodoodpornego twardego papieru ściernego o niskiej ziarnistości (od 60 do 120). Można również zamiast papieru ściernego przykleić sobie plastry (stosowane zwykle na skaleczenia i rany) do podeszwy butów, co działa podobnie, czyli zwiększa przyczepność.

Dobrą radą jest także to, aby, chcąc uniknąć przewrócenia się na oblodzonej powierzchni, w miarę możliwości trzymać się z daleka od jezdni, gdyż wokół niej zwykle jest lód. Aby z kolei usprawnić sobie przejście z domu do zaparkowanego przed nim samochodu, warto posypać odcinek, który mamy do pokonania, piaskiem, to zdecydowanie pozwoli nam na bezpieczne dotarcie do auta.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Zamknięcie szkół, chaos na drogach i poranek z -15 stopniami Celsjusza. To wideo robi furorę

Pasy startowe na lotnisku Stansted zamknięte przez obfite opady śniegu. Wiele lotów zostało odwołanych

Przedstawiciele służby zdrowia apelują do mieszkańców Wysp, aby ogrzewali pokoje dzienne i sypialnie

Mróz w Wielkiej Brytanii: Przy jakiej temperaturze można bezpiecznie wyprowadzić psa na spacer?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!