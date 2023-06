Kobieta „chwali się”, że dopiero teraz poznała oznaczenia na metkach dotyczące prania ubrań. To powód do dumy czy raczej wstydu?

„Przez całe lata niszczyłam swoje ubrania” - mówi na Tik Toku młoda kobieta, bez cienia zażenowania, że dopiero teraz dowiedziała się, do czego odnoszą się poszczególne oznaczenia na metkach dotyczące prania ubrań. Kobieta bliżej przyjrzała się sprawie dopiero po zainicjowaniu swojej własnej linii ubrań.

Oznaczenia na metkach dotyczące prania/czyszczenia ubrań są ważne

Młoda kobieta wyznała na Tik Toku, że „przez lata niszczyła ubrania”, zanim dowiedziała się, co właściwie oznaczają poszczególne symbole na metce. Kobieta dodała też, że żałuje, że nie dowiedziała się o tym wcześniej, ale za to może zrobić innym internautom „szkolenie” z tego, jak poprawnie robić pranie. Na samym poczatku influencerka poinformowała swoich fanów, co oznaczają pierwsze cztery symbole mające kształt wiadra z wodą – ten przekreślony oznacza, by w ogóle rzeczy „nie prać”, kolejne, opatrzone liczbami, by prać je w oznaczonej temperaturze, a ostatni, z rączką, że dana rzecz nadaje się „tylko do prania ręcznego”. Dalej kobieta wyjaśniła m.in. to, które symbole dotyczą mechanicznego suszenia (które oznaczają, że można, a które wręcz przeciwnie – że nie można), a także skupiła się na oznaczeniach dotyczących wybielania i prasowania. Wreszcie na samym końcu influencerka stwierdziła, że sama nie zapamiętała jeszcze wszystkich symboli.





Oznaczenia dotyczące prania odzieży – wielu ludzi nie ma o nich pojęcia

W zasadzie można by powiedzieć, że to trochę wstyd robić materiał wideo o oznaczeniach dotyczących prania ubrań, ponieważ każdy dorosły człowiek z grubsza powinien się w tym orientować. A jednak pod postem młodej kobiety znalazło się sporo komentarzy sugerujących, że wcale tak nie jest. „Zacząłem to robić w zeszłym roku. Moje ubrania wytrzymują teraz dłużej” - napisał jeden z internautów. A inny dodał: „Dzięki za to, ponieważ patrzę na to za każdym razem, gdy robię pranie, ale nigdy nie mam energii, aby to rozgryźć”.





