Klienci zasłabli w supermarkecie Sainsbury’s, dwóch trafiło do szpitala. Konieczna była ewakuacja także pobliskich budynków [wideo]

fot. West Midlands Fire Service

W jednym z supermarketów Sainsbury’s w West Midlands doszło do zasłabnięcia siedmiu klientów, którzy też mieli problemy z oddychaniem. Natychmiast przeprowadzono ewakuację.

Do niepokojącego zdarzenia doszło w piątek w supermarkecie Sainsbury’s w Longbridge, gdy kilka osób zasłabło i miało problemy z oddychaniem. Straż pożarna West Midlands podała na swojej stronie internetowej, że przyczyną były „substancje niebezpieczne”. Ze sklepu ewakuowano 150 klientów.

Jedna z osób będąca świadkiem ewakuacji ludzi z supermarketu powiedziała:

- Policja podała, że miało miejsce zdarzenie z jakimś rodzajem gazu. Ludzie leżeli na podłodze, łapiąc powietrze po zasłabnięciu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, wszędzie są służby ratunkowe. Ewakuowano też studentów z City College i kilku innych sklepów. Słyszałem, że ktoś rozpylił coś w sklepie, ale policja tego nie potwierdza.

We have a number of crews in attendance at an incident at a supermarket in Longbridge, where several people have been taken ill.



Read our statement: https://t.co/utSnVOUn93