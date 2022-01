Klienci Virgin Mobile i O2 nie będą musieli płacić za roaming w UE po Brexicie

Fot: pxhere

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy korzystają z usług sieci Virgin i O2. Klienci tych dwóch brytyjskich telekomów nie będą musieli dodatkowo płacić za korzystanie ze swoich telefonów w ramach opłat roamingowych podczas pobytu w krajach UE.

Jeśli w swoich telefonach komórkowych macie karty SIM sieci Virgin Mobile lub O2, to w czasie pobytu w kraju należących do Unii Europejskiej nie zapłacicie dodatkowo za wykonywanie połączeń, wysyłanie SMS-ów lub MMS-ów czy korzystanie z internetu. Grupa Virgin Media O2, do której należą obie marki, nie wprowadzi po Brexicie opłat roamingowych. "Rozpoczynamy rok dając naszym klientom pewność - nie wprowadzimy ponownie opłat roamingowych w Europie dla klientów O2 lub Virgin Mobile" – komentował na łamach serwisu informacyjnego BBC Gareth Turpin, dyrektor handlowy firmy. Jak podkreśla przedstawiciel brytyjskiego telekomu "dodatkowe opłaty roamingowe to jedna rzecz mniej, o którą trzeba się martwić" planując podróż zagranicę.

Co z roamingem brytyjskich telekomów po Brexicie?

Przypomnijmy, po wyjściu UK z UE na Wyspie przestała obowiązywać unijna dyrektywa "Roam Like At Home". To właśnie dzięki niej w krajach należących do Wspólnoty możemy dzwonić z telefonów komórkowych "bez przeszkód", to znaczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z roamingiem. W praktyce oznacza to, że operatorzy działający na Wyspie mają pełne prawo naliczać opłaty za korzystanie ze swoich usług na terenie krajów UE. Analogicznie - sieci działające na terenie UE mogą wprowadzić opłaty roamingowe na terenie Wielkiej Brytanii.

Niektóre brytyjskie telekomy zapowiedziały już powrót roamingu. Sieci Vodafone, EE oraz Three zdecydowały się nałożyć dodatkowe opłaty za korzystanie z ich usług poza UK. Vodafone planuje przywrócić opłaty roamingowe pod koniec stycznia 2022, podczas gdy w EE ma nastąpić w marcu bieżącego roku. Obie sieci opóźniły wcześniejsze ponowne wprowadzenie opłat z powodu testów i problemów technicznych. Three ma wprowadzić opłaty w maju 2022 roku.

Virgin Mobile i O2 nie wprowadzą (z powrotem) roamingu w UE

"Z zadowoleniem przyjmuję decyzję VirginMedia i O2 o utrzymaniu bezpłatnego roamingu, co oznacza, że obywatele Wielkiej Brytanii mogą nadal korzystać z danych komórkowych, połączeń i SMS-ów w całej Europie bez dodatkowych opłat" - komentował na łamach mediów społecznościowych premier Boris Johnson.

I welcome the decision by @VirginMedia and @O2 to keep roaming free, meaning UK citizens can still use their mobile data, calls and texts across Europe with no extra charges. https://t.co/HSsN7pXRtv — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 10, 2022

Warto jednak w tym miejscu odnotować, że brytyjski rząd nie porozumiał się ze stroną brytyjską w sprawie opłatach za roaming po Brexicie, pomimo tego, że ma taką możliwość.