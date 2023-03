Klienci Tesco są oburzeni. „Wydajemy więcej, ale dostajemy za to mniej”

To już niemal nagminne, że produkty na półkach sklepowych maleją w oczach, a ich ceny rosną, w wyniku czego tak naprawdę wydajemy więcej, a kupujemy za to mniej. Teraz Tesco wywołało prawdziwe oburzenie wśród klientów, gdy ponownie obniżyło wartość kuponów lojalnościowych Clubcard z 3x do 2x.

Inflacja nie jest jedynym problemem konsumentów, ale również działania samych sprzedawców, przez których zmuszeni jesteśmy do płacenia więcej za produkty, które tak naprawdę maleją w oczach – a konkretnie ich gramatury. W efekcie za tę samą albo nawet wyższą cenę, dostajemy mniej. Dochodzi również do innych, ale podobnych działań, w wyniku których np. kupony lojalnościowe warte są już dużo mniej niż przed kryzysem.





Zmniejszenie wartości kuponów Clubcard

Oburzeni klienci Tesco potępili supermarket za obniżenie wartości ich kuponów lojalnościowych Clubcard i protestują przeciwko wydawaniu większych kwot pieniędzy i kupowaniu za nie mniej. Gigant supermarketów ogłosił w tym tygodniu, że po raz drugi od pięciu lat zmniejsza wartość kuponów Clubcard. W ramach programu Clubcard klienci mogą korzystać z bonów w sklepach Tesco, ale obecnie mogą też potroić ich wartość, wymieniając je na dostęp do ponad 100 Partnerów Reward – w tym Disney+, Thorpe Park, Pizza Express i Cineworld.

Program pierwotnie umożliwiał kupującym dwukrotne lub nawet czterokrotne zwiększenie wartości swoich kuponów – ale w 2018 r. zostało to zredukowane do standardowego trzykrotnego wzrostu, co również wywołało bunt wśród kupujących w tamtym czasie. Teraz, a konkretnie od 14 czerwca, kupony Clubcard będą warte tylko 2-krotność ich wartości, jeśli zostaną wymienione u któregokolwiek z partnerów Reward Tesco.

Oburzeni klienci Tesco

Ogłoszenie dotyczące kuponów Clubcard spotkało się z dużym niezadowoleniem klientów, a oburzeni konsumenci nazwali ten ruch „obrazą dla klientów”. Upust swojemu niezadowoleniu dali w mediach społecznościowych.

Jeden z użytkowników napisał: „Więc… wszyscy musimy wydawać więcej w Tesco na zakupy spożywcze, ale otrzymujemy za to mniej. Dzięki za wsparcie @Tesco".

Inny dodał: „Bony @Tesco Clubcard znów straciły na wartości? Były warte 4x, potem 3x, a teraz 2x? Program lojalnościowy, który pokazuje, że Tesco coraz mniej ceni lojalność swoich klientów – jest to jednocześnie obraza dla klientów, podczas gdy gigant zbiera rekordowe zyski. Obrzydliwe. #jakdługodo1x”.

Kolejny konsument tak odniósł się do kontrowersyjnego posunięcia: „Drogie @tesco. Właśnie otrzymałem wiadomość e-mail dotyczącą zmiany wartości kuponu Clubcard na dwukrotną, a nie trzykrotną. Naprawdę rozczarowujące! Nie tak dawno temu były warte 4x więcej. Czy już nie zarabiasz wystarczająco dużo?”

Tymczasem czwarty klient narzekał: „Kiedy nasze dzieci były młodsze, zawsze byliśmy wdzięczni za kartę Clubcard X4, bardzo pomagała, używaliśmy naszych kuponów do kupowania karnetów Merlin, które zaoszczędziły nam tyle pieniędzy. Używamy go teraz dla siebie i X3 jest dobry, ale co za zniewaga #X2 dla klientów!”

Kupony Clubcard

Tesco poinformowało swoich klientów o zmianie dotyczącej kuponów e-mailem – i na swojej stronie internetowej – ogłaszając: „Od 14 czerwca 2023 r., kiedy wymienisz kupony Tesco Clubcard na kod Tesco Clubcard Reward Partner, będą one warte 2x swojej wartości. Do 13 czerwca 2023 roku nadal będziesz otrzymywać nawet 3-krotność wartości. Wprowadzamy tę zmianę w programie, aby upewnić się, że możemy nadal zapewniać szeroką gamę nagród, które spełniają potrzeby wszystkich naszych członków Tesco Clubcard, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich cen dla wszystkich. Tesco Clubcard nadal ma największy i najbardziej hojny program partnerski z nagrodami, z dostępem do ponad 100 Partnerów przy dwukrotności wartości kuponu Clubcard”.

Tesco ma ponad pięć milionów klientów, oferując produkty, w tym ubezpieczenia zwierząt domowych, konta oszczędnościowe i karty kredytowe.

Aplikacja Clubcard przestanie działać

Klienci Tesco dostali również ostrzeżenie, że aplikacja Clubcard przestanie działać od 18 kwietnia. Zastąpi ją inna aplikacja – Tesco Grocery i Clubcard – która będzie zawierała inne funkcje supermarketu. Niewykorzystane punkty lub bony jednak nie przepadną.

Rzecznik Tesco powiedział: „Clubcard udostępnia najlepszą wartość Tesco – od tysięcy ekskluzywnych ofert poprzez ceny Clubcard, do pieniędzy z zakupów spożywczych i paliwa lub dostęp do podwójnej wartości kuponów z ponad 100 partnerami Clubcard Reward. Miliony ludzi korzystają z karty Tesco Clubcard za każdym razem, gdy robią zakupy, mając dostęp do ponad 8000 cotygodniowych ofert na Clubcard Prices, które teraz wprowadziliśmy w każdej części naszych sklepów – od żywności po odzież, od Tesco Mobile po Tesco Bank, możesz teraz znaleźć jeszcze więcej świetnych ofert. A przy potencjalnych oszczędnościach do 351 funtów rocznie więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej w pełni wykorzystuje natychmiastową wartość, jaką oferuje Tesco Clubcard.​ Wprowadzamy zmianę w sposobie, w jaki można wykorzystywać swoje kupony u naszych partnerów Reward, ale nadal będzie można wykorzystać je na tyle sposobów, co wcześniej”.

